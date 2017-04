Ingen United Airlines-ansatte får sparken etter skandale

United Airlines-sjefen er klar på at ingen ansatte vil bli sparket etter skandalen hvor en passasjer ble dratt av et overbooket fly.

Óscar Muñoz, som tidligere har fått hard kritikk for håndteringen av saken, sier at han tar det fulle ansvaret «for å gjøre dette godt igjen», og sier at selskapet regner med å være ferdig med sin gransking av reglene for overbookinger senere denne måneden.

Kritikken har haglet mot United Airlines i sosiale medier etter behandlingen av 69 år gamle David Dao.

Ifølge Daos advokat endte flypassasjeren opp med brukket nese, hjernerystelse og mistet to tenner etter basketaket som oppsto da sikkerhetspersonell kastet ham av flyet.

En sikkerhetsansatt ved flyplassen er suspendert etter hendelsen. Likevel står Muñoz fast ved at de som håndterte saken for flyselskapet beholder jobben – ham selv inkludert.

Toppsjefen viser til at han fortsatt har styrets støtte.

– Det var en systemsvikt over flere områder. Det har ikke blitt vurdert å sparke noen ansatte, sier han.

United Airlines-aksjene hadde tirsdag falt 4,4 prosent etter episoden som skjedde 9. april. Muñoz sier imidlertid at det er for tidlig å si om billettsalget har falt som følge av hendelsen.

