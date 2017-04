Flyvakt glemte ladd våpen på toalettet

En passasjer på et Delta-fly fra England til USA fant skarpladd skytevåpen under flyvningen.

Skytevåpenet ble liggende igjen på toalettet under den over syv timer lange flyturen fra Manchester i England til John F. Kennedy internasjonale lufthavn i New York i USA, skriver The New York Times.

Våpenet ble funnet av en passasjer, som ga det videre til et medlem av kabinpersonalet. Deretter ble det returnert til flyvakten, skriver avisen, som har snakket med fire andre flyvakter med kjennskap til hendelsen.

Regjeringen i 2014: Vurderte væpnede flyvakter

USAs Transportssikkerhetsadministrasjon (TSA), som har ansvaret for flyvakttjenesten (Air Marshals), uttaler at de kjenner til hendelsen, men at de ikke ønsker å kommentere den offentlig.

Flyvakttjenesten består av væpnede sikkerhetsvakter som sitter i sivile klær blant passasjerene på fly for å kunne stanse terrorangrep av typen som fant sted 11. september 2001.

Hendelsen fant ifølge The New York Times sted den 6. april, men det tok flyvakten flere dager å rapportere forglemmelsen til sine overordnede. Til tross for sikkerhetsblemmen var hun tilbake i tjeneste på en ny flyvning bare noen dager senere.

Avisen har snakket med flere nåværende og tidligere flyvakter, som alle er enige om at det å legge igjen et skarpladd våpen på flytoalettet utgjør en betydelig sikkerhetsbrist, som skulle ha resultert i disiplinære reaksjoner og etterforskning.

– Vi kan ikke ha udugelige folk som etterlater våpen på toalettene. Hvis noen med onde hensikter får tak i et slikt våpen på et fly, så er de jo bevæpnet, sier den tidligere flyvakten Craig Sawyer til The New York Times.

En talsperson for Delta sier til CNN at flyselskapet er klar over hendelsen, men ikke ønsker å kommentere den ytterligere.