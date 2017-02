Fly måtte nødlande i Zürich

Et fly på vei til Moskva måtte snu og nødlande i Zürich søndag ettermiddag. Årsaken skal være brann i en motor.

En Airbus A321 på vei mot Moskva sirklet i mer enn en time over Constance-innsjøen utenfor Zürich i Sveits søndag ettermiddag, etter at det tok av fra Kloten flyplass ved ved 13-tiden.

Tårnet skal ha observert flammer i flyet, ifølge en talsmann for Skyguide – det sveitsiske Avinor – som nyhetssiden 20 Minuten har snakket med. Et øyevitne de har snakket med kunne fortelle at han hørte et smell rett etter at flyet tok av. Deretter skal den venstre motoren ha begynt å ryke.

Flyet, fra det russiske selskapet Aeroflot, landet trygt cirka klokken 15.35 melder Watson, en sveitsisk nyhetsportal. Da stod brannmannskaper klare på bakken.

Sirklingen skal ha skyldtes at flytypen A321 ikke kan dumpe drivstoff, men heller må bruke det opp, ifølge talsmannen Raimund Friedrich fra Skyguide. Det er viktig å ha så lite drivstoff ombord som mulig før en nødlanding.