Dette kinesiske flyet tar opp kampen med gigantene

I morgen skal passasjerflyet Comac C919 for første gang i luften. Den flighten blir starten på fighten mot Boeing og Airbus.

For første gang har Kina produsert et stort passasjerfly. C919, med sine 168 seter, er på størrelse med Airbus’ A320 og Boeings 737-800. De to mest populære, kommersielle flytypene i verden.

Det er det selskapet kinesiske Comac ønsker være en del av.

Så langt har bestillingene av den nye flytypen riktig nok nesten utelukkende kommet fra hjemlandet. Det kan i seg selv bety god business, ettersom Kina er på god vei til å bli verdens største marked for kommersiell flytrafikk.

Likevel håper nok produsenten på flere bestillinger ikke bare fra nær, men også fjern, etter at flyet i morgen får sin jomfrutur i luften. Ifølge CNN, som siterer det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua, skjer det i morgen fra Shanghai Pudong internasjonale flyplass.

Allerede har man gjort en rekke tester med flyet på bakken. Blant annet demonstrerte man at flyet trygt kan foreta en nødstopp på rullebanen, før take-off, dersom det skulle være nødvendig.

I PRODUKSJON: De første bestillingene på den nye flytypen kom i 2010. Dette bildet er fra fabrikken i september 2014. Foto: China Daily , Reuters

Selv om den ferske flytypen når skyene innen få timer, er det likevel et godt stykke frem før de første passasjerene står i boardingkø. Det er ventet at flytypen må gå gjennom en rekke tester de neste månedene, kanskje årene, før de har passert alle krav for å bli sertifisert til passasjertrafikk.

I utgangspunktet var planen å sette flyet i trafikk allerede i fjor, men en rekke tekniske utfordringer har forsinket prosessen. Dette er likevel ikke nødvendigvis spesielt alarmerende. Også flyfabrikker med tiår av erfaring har opplevd kraftige forsinkelser på flere av sine flytyper. Blant annet opplevde Boeing mye trøbbel med sitt Dreamliner-fly, både før det ble satt i trafikk og etter at de første flyvningene var i gang.

Kina er uansett på vei inn i en eksklusiv klubb av land som har produsert store, passasjerfly. Fra før består lista bare av USA, Russland, Brasil, Canada, Storbritannia, Frankrike og Tyskland.