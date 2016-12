Bolivias forsvarsminister anklager flykaptein for drap

Bolivias forsvarsminister anklager flykapteinen på charterflyet som styrtet utenfor Medellin i Colombia, for drap.

71 av de 77 menneskene om bord i det bolivianske flyselskapet LaMias charterflight omkom i styrten, blant dem de sju besetningsmedlemmene, 21 brasilianske journalister og 19 av spillerne på det brasilianske fotballaget Chapecoense.

Nødsamtalen: – Jesus!

Granskingen har vist at flyet gikk tom for drivstoff kort tid før landing i Medellin i Colombia, noe Bolivias forsvarsminister mener flykapteinen må ta det hele og fulle ansvaret for.

– Det som skjedde i Medellin var drap. Den som tar sjansen på å fly over 70 passasjerer med akkurat nok drivstoff til å nå bestemmelsesstedet, bryter den mest grunnleggende regelen innen sivil luftfart, sier forsvarsminister Reymi Ferreira.

Flykapteinen fortalte selv rett før landingen i Medellin at flyet var gått tomt for drivstoff, noe granskingen av vraket også raskt viste.

Hvorfor ikke ulykkesflyet mellomlandet som planlagt, for å etterfylle drivstoff under flyturen fra La Paz i Bolivia til Medellin, ikke kjent.