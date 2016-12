Avis: Flygeleder har fått drapstrusler etter flystyrten

Flygelederen som håndterte LaMia-flyet under innflygingen til Medellin-flyplassen, skal ha mottatt drapstrusler etter styrten.

Det skriver BBC.

Flygelederen har skrevet et notat til sine kolleger der hun bedyrer at hun gjorde alt som var menneskelig og teknisk mulig for redde livene til flypassasjerene, men at det ikke var nok. Uttalelsen har også blitt gitt til pressen.

REKKEVIDDE 2900 KM: Dødsflyet hadde bare så vidt drivstoff til å fullføre turen, viser beregninger. Foto: Andres Dorado , AP

Da flyet nærmet seg Medellin, ba piloten om prioritert landing, men et annet fly ble gitt prioritet på grunn av en drivstofflekkasje.

LaMia-flyet ble dermed sendt på venterunde i syv minutter. Da flyet endelig skulle snu mot flyplassen, var det for sent – og det styrtet helt tomt for drivstoff.

Samtidig melder bolivianske medier at pilotene som førte dødsflyet til Colombia natt til tirsdag ble advart om lite drivstoff.

En flyplassfunksjonær i Bolivia, der flyet tok av, skal ha tatt opp spørsmålet med piloten etter at han sjekket flightplanen. Hun viste til at flyet bare ville ha drivstoff nok til den eksakte flyturen – ikke mer. Dette forteller den bolivianske avisen El Deber.

Piloten var også deleier av det lille flyselskapet Lamia.

I nødsamtalen fra flyet kan man høre piloten rope mayday og slå alarm om lite drivstoff:

Flyplassfunksjonæren som påpekte drivstoff-problemet, skal ha blitt avvist av flyselskapets billettansvarlige, som også omkom i styrten. Han forsikret henne om at piloten var sikker på at han hadde nok drivstoff. Flyet fikk så ta av. Rapporten om dette er foreløpig ikke kommentert av bolivianske luftfartsmyndigheter.

BRASIL I SORG: To unge fotballfans sørger på lagets stadion i Chapeco – Santa Catarina. Hele det suksessrike fotballaget er borte, bare tre overlevde. Foto: Douglas Magno , AFP

Ifølge den brasilianske avisen O Globo skal flyet ha tatt av noe forsinket fra Santa Cruz, noe som førte til at en planlagt mellomlanding med fylling av drivstoff i Cobija – på grensen mellom Bolivia og Brasil – måtte avlyses.

Årsaken var at denne flyplassen ikke var åpen om natten. Piloten skal da ha hatt en mulighet for å lande og fylle drivstoff i Colombias hovedstad Bogota, men satte i stedet kursen rett mot Medellin.

71 personer omkom da flyet styrtet like før det nådde framtil José Maria Córdoba International Airport utenfor Medellin i Colombia. Blant de omkomne er nesten hele det suksessrike brasilianske fotballaget Chapecoense.

De skulle spille finale i Copa Sudamericana, men blir i stedet sendt hjem i kister sammen med de øvrige omkomne, blant dem over 20 sportsjournalister.

De omkomne skal etter planen flys tilbake til Brasil fredag.

FOTBALLAG HJEM I KISTER: En begravelsesagent dekker en av kistene med dukk påført fotballagets emblem. Kistene med spillerne fra det brasilianske fotballaget Chapecoense og de andre omkomne skal flys hjem fredag. Foto: Fernando Vergara , AP

Det bolivianske flyet opererte svært nær grensen for sin maksimale rekkevidde under turen. Flyet har en rekkevidde på 3000 kilometer – og direkte luftlinje mellom Santa Cruz og Medellin er over 2900 km. Normalt skal et fly både ha nok drivstoff til turen, og til å nå en alternativ flyplass ved komplikasjoner.

I et opptak av samtalen mellom tårnet og flyet, forteller pilot Miquel Quiroga om total strømsvikt og mangel på drivstoff.

Ifølge BBC uttalte administrerende direktør i LaMIa, Gustavo Vargas, at flyet hadde nok drivstoff til fire og en halv times flytur, og at beslutning om mellomlanding for å fylle drivstoff var pilotens ansvar.