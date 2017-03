Amerikanske medier: USA forbyr reisende fra minst åtte land å ha elektronisk utstyr større enn mobil i flykabinen

En kryptisk melding fra flyselskapet Royal Jordanian har ført til forvirring om nye regler på flyreiser til USA.

Ifølge AP og CBS News har amerikanske myndigheter gitt flyselskaper fra minst åtte land i Midtøsten og Nord-Afrika beskjed om at passasjerer ikke får lov til å ha bærbare datamaskiner, nettbrett eller store kameraer i håndbagasjen.

En amerikansk embetsmann sier til AP at forbudet dekker direkteflyginger fra ti flyplasser i åtte forskjellige land, uten å nevne navn på disse.

Antallet land som blir rammet er foreløpig uklart, og ifølge The Guardian er det totalt snakk om 13.

Avisen skriver at det er TSA (US transportation safety administration) som har sendt ut e-poster med nye regler til flyselskapene mandag.

Amerikanske myndigheter har foreløpig ikke sagt noe offentlig om de nye reglene.

Hele listen av flyselskaper er ennå ikke kjent, men Jordan og Saudi-Arabias nasjonale flyselskap skal være rammet av de nye reglene.

Mandag gikk Royal Jordanian ut på Twitter med denne meldingen, før den siden ble slettet:

Foto: Skjermpump

The Guardian skriver videre at manglende informasjon foreløpig gjør det uklart om de samme reglene gjelder for flypersonell som passasjerer.

Til nyhetsbyrået Reuters sier en kilde i de amerikanske myndighetene at det planlegges et forbud mot større elektroniske produkter hos noen flyselskaper som flyr til USA. Årsaken skal være en uspesifisert terrortrussel.

En ekspert på flysikkerhet nyhetsbyrået AP har snakket med sier:

– Det vil være store ulemper ved å måtte legge elektronikk i den innsjekkede bagasjen, sier Jeffery Price, professor ved Metropolitan State University i Denver.

Han mener at tyverier fra denne typen bagasje vil skyte i været. I tillegg kan en del batterier ta fyr, noe som er lettere å legge merke til inne i kabinen.