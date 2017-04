Lottovinner investerte milliongevinst i metafetamin

Ronnie Music (46) fra Georgia er dømt til 21 års fengsel etter å ha investert lottogevinsten sin i store mengder metamfetamin.

I februar 2015 vant Ronnie Music fra Waycross i Georgia tre millioner dollar, eller 25 millioner i norske kroner, i en skrapeloddkonkurranse med navn «100X The Money».

Pengene investerte han i flere kilo med «crystal meth» (en type metamfetamin) som han skulle selge videre, skriver statsadvokaten i Georgia.

Mandag ble Music dømt til 21 års fengsel for sin rolle i en narkotikaliga, og for besittelse av en rekke skytevåpen.

Ble tatt på fersken

– Jeg kjøper lodd fra tid til annen. Jeg kunne ikke tro det da, og jeg kan fortsatt ikke tro det, sa Music da han fikk milliongevinsten ifølge Daily Mail.

Ifølge bevis lagt frem i åpen rett var Music medlem av en stor narkoliga som smuglet flere kilo med crystal meth.

I september 2015 arresterte føderale agenter en rekke samarbeidspartnere av Music som forsøkte å selge over 4,5 kg med metamfetamin til hemmelige agenter på en parkeringsplass i Brunswick, Georgia.

Music ble ansett som leverandøren av metamfetamin, og mindre enn en måned senere ble han arrestert av politiet i Tennessee etter å ha solgt store mengder av stoffet til en konfidensiell informant.

Deretter ble både hjemmet og arbeidsplassen hans ransaket, hvorav elleve skytevåpen ble beslaglagt, deriblant en stjålet revolver.

Beslaglagt både våpen, kjøretøy og kontanter

Fungerende advokat Jim Durman skal ha sagt følgende:

– Som politi og påtalemyndighet er det vår jobb å beskytte våre lokalsamfunn ved å sende rovdyr som Music i fengsel for en svært lang tid.

Så langt er 20 personer , inkludert Music, dømt for å ha deltatt i denne store narkoligaen.

Ifølge statsadvokaten i Georgia skal etterforskerne til sammen ha beslaglagt metamfetamin til en verdi på mer enn en million dollar, våpen, ammunisjon og kjøretøy, i tillegg til 600.000 dollar i kontanter.