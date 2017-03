Lorraine (94) har jobbet på McDonalds i 44 år

94 år gamle Loraine Maurer fra Evansville, Indiana har ingen planer om å pensjonere seg med det første.

Loraine Maurer ble forrige uke hedret av sine medarbeidere på en McDonalds-restaurant i Evansville, Indiania.

Etter å ha jobbet 44 år ved restauranten i den amerikanske delstaten, ønsket kollegene å stelle i stand en fest sammen med hennes familie, venner og medlemmer av den lokale menigheten.

Maurer begynte å jobbe på restauranten i 1973 etter at ektemannen hennes ble pensjonert.

– Jeg fortalte ham at vi var for unge til å bare bli værende hjemme, så jeg begynte å lete etter en jobb, uttalte hun til ABC News.

– Har mange lojale kunder

Den store begivenheten ble først omtalt på Evansville McDonalds Twitter-konto, og deretter omtalt av ABC News.

FEIRET MED KAKE: Loraine Maures medarbeidere ordnet fest for å hedre henne. Foto: McDonalds

– Hun har svært mange lojale kunder som kommer til restauranten vår kun for å se henne», sa eier av restauranten, Katie Kenworthy, til ABC.

Maurer sa at relasjonene hun har med sine kunder er spesielt viktige ettersom de hjalp henne gjennom en svært tøff periode i livet hennes. I 1980 døde nemlig ektemannen hennes.

Nyter jobben



Maurer, som har fire barn, seks barnebarn og syv oldebarn, var storfornøyd med tilstelningen.

– Det var fantastisk. Det eneste var at det var så mye folk der så jeg kunne ikke snakke med dem alle, uttalte hun til ABC News.

Maurer fortalte at hun hver vinter vurderer å pensjonere seg, men at hun ikke kan gi opp jobben, som nå består av vakter to dager i uka.

–Jeg ville savnet det for mye. Jeg ønsker ikke å bli deprimert, og anser det ikke som en jobb. Jeg nyter det virkelig. Livet er hva du gjør det til, og det prøver jeg å følge», sa hun til ABC News.