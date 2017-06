Vitner etter at varebil kjørte inn i folkemengde i London: – Det var ikke en ulykke

Vitne Boubou Sougou (23) sier sjåføren som kjøre inn i folkemengden utenfor en moské ved Finsbury Park i London, gjorde det med vilje.

– Det var ikke en ulykke, jeg så alt sammen. Folk ble hardt skadet. Sjåføren prøvde å komme seg unna, men flere mennesker tok tak i ham og holdt ham på stedet, sier Boubou Sougou (23), som ble vitne til hendelsen, til The Guardian.

Politiet rykket ved 01.20-tiden norsk tid ut etter melding om at en bil hadde kjørt inn i flere fotgjengere på Seven Sisters Road i nærheten av Finsbury Park, nord i den britiske hovedstaden London. Så langt er det meldt om én død og åtte skadede.

Det ligger en moské like ved åstedet, som heter Muslim welfare house. Flere vitner sier at bilen kjørte over folk som var på vei hjem fra midnattsbønn i forbindelse med muslimenes fastemåned ramadan. Moskeen har også kommet med en uttalelse som støtter dette.

Politiets terrorgruppe er koblet inn i etterforskningen. En 48 år gammel mann er i varetekt. Statsminister Therese May sier politiet behandler hendelsen som "et potensielt terrorangrep".

Flere vitner holdt igjen sjåføren: Prøvde å stikke av



I et intervju med BuzzFeed forteller vitne Abdulrahman Saleh Alamoudi at varebilen kjørte mot en gruppe mennesker som hjalp en eldre mann som hadde falt.

– Jeg tror åtte eller ti ble skadet. Jeg kom meg heldigvis unna. Da sjåføren kom ut av bilen var det en mann som løp etter, og sammen klarte vi å legge ham i bakken. Han ropte «jeg skal drepe alle muslimer» og prøvde å slå oss.

Vitne Abdikadir Warfa sier til The Guardian at han også var blant dem som tok tak i sjåføren. Mannen skal ha prøvd å sparke seg løs.

– Han prøvde å stikke av. Noen slo ham, for å unngå at han rømte. Jeg hørte lyden av varebilen som krasjet, etter at mannen forlot bilen. En person lå under varebilen da den stoppet, andre ble kjørt over på veien, sier Warfa til avisen.

Han forteller at de holdt sjåføren nede til politiet kom omtrent 20 minutter senere.

Finsbury Park, best kjent som området hvor fotballklubben Arsenal holder til, ligger noen kilometer nord for London sentrum, og er en typisk multikulturell forstad. Her ligger moskeer og utesteder side om side. Selv om området har gjennomgått store oppgraderinger de siste årene, er det fremdeles preget av en del fattigdom. I dag er det stort sett arbeidsklassen som bor her.

Bare dager før hendelsen utenfor Muslim welfare house, holdt den samme moskeen en minnesermoni for politiker Jo Cox, som ble skutt og knivstukket flere ganger i tettstedet Birstall i Yorkshire, under ett møte med velgere i 2016. I en uttalelse skriver moskeen at mennesker fra forskjellige religioner og bakgrunner deltok på sermonien, og at det er slik de ønsker å bli oppfattet: Som et multikulturelt møtested.

ÅSTEDET: Nødetatene i Seven Sisters Road i nærheten av Finsbury Park. Foto: REX/Shutterstock

– Det lå menneskekropper over alt

Et vitne forteller at flere personer kom de skadede til unnsetning etter hendelsen. Flere skal ha bidratt med livredning på stedet, før politi og ambulanse kom.

– Han bare kjørte inn i folkemengden. Det var mange mennesker på stedet. Jeg var sjokkert, så sjokkert. Det lå menneskekropper over alt rundt meg, sier et vitne til avisen The Telegraph.

Politiet skriver på Twitter klokken 07.48 norsk tid at det ikke er andre mistenkte i saken enn den 48 år gamle mannen de nå har i varetekt. Han ble arrestert på stedet.

For to uker siden ble London rammet av en lignende hendelse, da en varebil meide ned og drepte flere mennesker på London Bridge.

BER: En gruppe muslimske menn har natt til mandag samlet seg i nærheten av åstedet for å be. Foto: Neil Hall/Reuters , Reuters

Vitner: Imam hindret slåsskamp



Flere som befant seg på stedet forteller at en imam fra moskeen skal ha beskyttet sjåføren fra sinte vitner frem til politiet kom. Han gjorde det for å hindre at en slåsskamp brøt ut, skriver moskeen Muslim welfare house i en uttalelse:

«Vi takker imam Mohammed Mahoud. Hans mot og tapperhet førte til en roligere situasjon etter hendelsen og hindret at flere mistet livet.»

Et vitne som bor i gaten der hendelsen fant sted forteller BBC at hun våknet til skrik og høye stemmer.

– Alle skrek og jeg så en varebil kjøre inn i folkemengden. Det var en hvit varebil som stoppet utenfor Finsbury Park moské. Det virket som om den hadde kjørt ned folk som kom ut etter bønnen, sier hun.

Operasjonsleder for ambulansetjenesten i London, Kevin Bates, forteller at hans menn var raskt på stedet.

– Vi har sendt mange ambulaser og spesialistteam på stedet, sier han til The Guardian.