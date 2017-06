Var våkne på grunn av ramadan - kom først til brannen

LONDON (VG) Ifølge vitner skal flere av de som hjalp til under brannen ha vært muslimer, som var våkne på grunn av ramadan.

De hjalp trolig til med å redde flere liv etter de ble oppmerksomme på brannen i Grenfell Tower i London natt til onsdag.

RØYK: Brannfolk på stedet jobbet i timevis for å slukke brannen i blokken. Onsdag kveld var det fremdeles flammer i deler av bygget. Foto: Toby Melville , Reuters

Multikulturelt område

Området som boligblokken ligger i vest i London, Kensington, er preget av store kontraster. I den ene delen bor hvite, velstående mennesker, mens det et steinkast unna er ulike etniske minoriteter og flere sosialboliger.

Flere av beboerne i blokken har sagt at de ikke hørte brannalarmen da det begynte å brenne i den 24 etasjer høye bygningen, skriver avisen The Independent. I stedet ble de varslet om brannen av andre beboere; muslimer som var våkne om natten på grunn av fastemåneden ramadan. Ramadan tillater ikke at man spiser mens solen er oppe, noe som gjør at mange muslimer er våkne om natten for å få i seg mat før soloppgang.

Brannen brøt ut like etter midnatt natt til onsdag. Onsdag kveld er tolv personer bekreftet døde, og 18 er kritisk skadet etter brannen.

VG møter representant for organisasjonen Abdullah Eid, Skail Malji. Han bekrefter at muslimer, på grunn av Ramadan, var de første på stedet.

– Det er helt klart. Det var de som var våkne på det tidspunktet og merket brannen, det vet alle, sier han til VG.

STORBRANN: Den 24 etasjer høye bygningen i London begynte å brenne etter midnatt natt til onsdag. Foto: Adrian Dennis , AFP



– Dette er helt ufattelig



60 år gamle Ahmed Shalad var ett av vitnene til storbrannen.

– Jeg var våken, og satt og så på tv. Jeg hadde akkurat spist da jeg så leilighetene i brann fra soveromsvinduet mitt, forteller han til VG.

Han er sjokkert over å se en brann som denne i London.

– Jeg kunne forventet dette i Bangladesh, Somalia eller India, men i London... at det brenner og brenner og brenner uten at de får kontroll på det, det er ufattelig, sier han til VG.

Ahmed brukte natten på å ringe alle han kjente. Han har ni familiemedlemmer som bor i bygningen hvor det brant. Ahmeds egen søster og hennes familie, og konas bror og hans familie.

– Det første jeg gjorde var å ringe alle sammen. Jeg har ennå ikke fått tak i svigerbroren min, forteller han.

Mann reddet etter flere timer

Flere av beboerne lente seg ut av vinduene i blokken under brannen. En asiatisk mann i 50-årene ser ut til å ha blitt reddet etter flere timer.

Morgenen etter brannen brukte mannen en genser til å vinke med ut av vinduet, tilsynelatende for å få oppmerksomhet. Flere timer senere ble han avbildet sammen med mange brannmenn som frakter ham ut av den brennende bygningen. Mannen skal ha vært inne i bygningen i flere timer før han ble reddet.

Tolv mennesker er så langt bekreftet døde etter brannen, som skal ha startet i andre etasje like etter midnatt natt til onsdag. Over 200 brannfolk og 40 brannbiler kjempet mot flammene i timesvis. Onsdag kveld var det fremdeles flammer i de nederste etasjene i bygningen, og det røyk velter ut av blokken.

Vitner forteller om barn som ble kastet ut av vinduene i branninfernoet. 69 beboere ble sendt til seks forskjellige sykehus, og 18 av de er kritisk skadet som følge av brannen.