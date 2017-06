Sarah (34) leter etter venninnen: – Det verste som kunne ha skjedd

LONDON/OSLO (VG) 17 mennesker er bekreftet omkommet etter storbrannen i London. Mange er fremdeles savnet.

Flere mennesker ble sperret inne i flammehavet da boligblokken «Grenfell Tower» i London-nabolaget North Kensington begynte å brenne natt til onsdag. Flere mennesker er fremdeles savnet.

Under en pressekonferanse torsdag formiddag forteller politiet at de fremdeles jobber med slukkingen av brannen.

De forteller også at gjennomgangen av bygningen vil ta lang tid.

– 17 er så langt bekreftet omkommet. Men vi forventer at dette tallet vil øke. 37 mennesker blir fortsatt behandlet på sykehus og 17 av disse er i kritisk tilstand, sier politiet under pressekonferansen.

Dødstallet stiger



MINNEVEGG: Mange av de som har strømmet til for å hjelpe skriver ned sine tanker på en minnevegg. Foto: NORA THORP BJØRNSTAD , VG

En av de som leter etter sine kjære er Sarah Abdella (34).

– Det oppleves som det verste som noen sinne kunne skjedd. Hele vårt lokalsamfunn er knust, sier Abdella og legger til:



– I forgårs spiste vi middag sammen og nå … sier hun før hun bryter ut i gråt.

VG møter henne utenfor West way community sporting center som er omgjort til krisesenter for å hjelpe dem som er rammet av brannen. Her jobber hun og andre frivillige for å hjelpe med det som trengs. Rundt 50 av de evakuerte fra boligblokken har sovet på senteret i natt.

Leter etter venninnen



Helt siden nyheten om brannen har Sarah lett etter venninnen, hennes mann og parets seks måneder gamle baby. Via venninnens søster har hun fått bekreftet at venninnens barn behandles på sykehus og er i stabil tilstand.

Abdella har selv en 9 år gammel sønn.

– Det tøffeste er hvordan barna har det. Jeg vil alltid være en mor, og det er barna som har det verst nå, sier hun og tørker tårene.

I gatene utenfor de midlertidige krisesentrene kan VGs reporter på stedet fortelle om at mange er frustrerte over at de får lite informasjon. Det har også hopet seg opp med klær og mat fra frivillige som ønsker å hjelpe.

– Oppleves kaotisk



FORTVILET: Barsenat Zede leter etter ti savnede. Hun opplever situasjonen som kaotisk. Foto: Nora Thorp Bjørnstad , VG

En som også leter etter savnede er Barsenat Zede (29). Hun er en del av det etiopisk/eritreiske miljøet i området og har tatt på seg ansvaret for å samle informasjon og lete etter ti savnede mennesker fra det samme miljøet.

– Det siste døgnet har vært helt hjerteskjærende, og har ført til en god del sinne, sier hun til VG og legger til:

– Vi får alt for lite informasjon, selv om det eksisterer en nødlinje, så er vi frivillige i lokalsamfunnet overlatt til å lete etter savnede på egenhånd.

Zede forteller om kaotiske tilstander med mangel på kontroll.

– Det oppleves veldig kaotisk. I går fikk en mor beskjed om at sønnen på fem var funnet i live, så fikk hun beskjed om at han var død. Senere på kvelden fikk hun kontrabeskjeden om at han var i live. Alt er overlatt til lokalsamfunnet, forteller hun til VG.

