Øyevitne til varebil-angrepet: Gjerningsmannen sa «jeg ville gjort det igjen»

LONDON (VG) Vitner beskriver gjerningsmannen som en hvit mann med tatoveringer. Politiet etterforsker hendelsen i Finsbury Park som et terrorangrep.

– Akkurat her vi står nå kom det en varebil inn og den akselererte rett mot oss. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle reagere, jeg var sjokkert, forteller Adil Rana til VG.

Sammen med flere andre fra det muslimske samfunnet i Finsbury Park, ble han vitne til hendelsen som politiet etterforsker som et terrorangrep.

24-åringen beskriver hvordan gjerningspersonen kjørte inn i folkemengden og forteller at han hoppet ut etterpå:

– Det var kaos, som i en skrekkfilm. Sjåføren ble holdt i bakken og det lå blod på gulvet.

Så du? Vitne: – Det var ikke en ulykke

Deretter forteller han at imamen i moskeen kom og roet ned de som hadde sett den grusomme gjerningen:

– Han sa «ikke slå, slutt å slå ham, la politiet ta ham», forteller Rana.

– Kan du beskrive gjerningspersonen?

– Det var en hvit mann med mange tatoveringer. Selv da han ble arrestert snakket han til oss og sa «Jeg ville gjort det igjen, jeg ville gjort det igjen» med en irsk aksent.

SJOKKERT: Ivn Omar kom til åstedet umiddelbart etter nattens hendelser der en mann kjørte på en gruppe muslimer i Finsbury Park I London - og drepte en og skadet flere. Foto: Nina E. Rangøy

Hørte lyder og løp tilbake

VG møter også Ivn Omar i morgentimene i London.

Han hadde vært på midnattstund i moskeen, og hadde akkurat gått til butikken for å kjøpe seg litt mat.

Da hørte han lydene fra hendelsen og løp til stedet.

– Folk skrek og folk gren, sier Omar om minuttene etter hendelsen.

Han var med på å holde gjerningspersonen nede til politiet kom.

– Høyreekstremisme er like farlig som annen ekstremisme. Hele lokalsamfunnet vårt har det veldig tungt nå, sier han til VG.

– UTEN TVIL TERROR: Chairman i moskeen i Finsbury Park, Mohammed Kozbar, er på stedet hvor en muslimsk mann døde og ti ble skadet da en varebil kjørte inn i en folkemengde. Han sier at det ikke er tvil om at det er snakk om terror. Foto: Nina E. Rangoy

– Skal ikke la dem splitte oss

Lederen av moskéen Finsbury Park, Mohammed Kozbar, sier til VG at en eldre mann hos dem er død og andre er alvorlig skadet etter angrepet.

– Det er ingen tvil om at dette er et terrorangrep. Det er ikke noe forskjell på dette og de andre som har vært i London og i Manchester. Det er en vanskelig tid for oss alle, sier Kozbar.

– Hvordan påvirker det samfunnet her?

– Dette vil få oss til å komme sammen. Vi skal ikke la disse ekstremistene vinne over oss og splitte våre samfunn med hat og frykt. Vi skal komme styrket ut av dette, forteller han.

Finsbury Park-moskeen var for en del år tilbake et yndet samlingssted for militante islamister, som hadde den ytterliggående imamen Abu Hamza al-Masri som sin veileder, ifølge NTB. Imamen ble senere dømt til livsvarig fengsel for terror i USA.

Åpent for alle

I 2003 ble moskeen stengt etter en politirazzia, men to år senere åpnet den igjen med ny og langt mer moderat ledelse, og al-Masris tilhengere har siden ikke vært velkomne.

Kozbar har vært leder i moskeen siden åpningen i 2005 og bekrefter at de har jobbet hardt for å bli en del av lokalsamfunnet.

– Vi er ikke bare en moské lenger. Nå er vi et samfunnshus som er åpent for alle. Nå er det er mange av våre naboer i samfunnet som kommer på våre arrangementer, sier Kozbar til VG.