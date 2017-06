London-terroren: Familien til gjerningsmannen knust

Et fryktelig, fryktelig sjokk, sier moren til terrormistenkte Darren Osborne.

Moren sier til Wales Online at familien er knust etter at 47-åringen søndag kveld kjørte en varebil rett inn i menneskemengden som var samlet ved Finsbury Park-moskeen i London.

En mann ble drept og ti personer skadet i angrepet med varebilen. Mannen bak rattet ble stanset og holdt fast av mennesker på stedet til politiet kom. Han skal ha ropt «drep meg» og «drep alle muslimer.»

Her skjedde angrepet.

Darren Osbornes mor (72) beskriver sønnen som en sammensatt person.

– Jeg skal ikke forsvare ham, men du vet at jeg er hans mor og dette er et fryktelig sjokk. Han har ikke bare ranet en bank. Han har begått en grusomhet, sier hun til ITV.

Familien bor i Cardiff-området, sør i Wales.

Osborne sitter tirsdag ettermiddag inne til avhør med politiet. London-politiet har ikke kommentert hva som har kommet fram i avhør.

Nyseparert



Wales Online skriver at Osbornes fraseparerte kone og deres barn er flyttet til et sikkert sted. The Times skriver at 47-åringens kone jobber i en lokal pub og at ekteparet skilte lag for kort tid siden.

Osborne-familien har offentlig uttrykt sympati for ofrene for Darren Osbornes enmannsterror.

Nevøen sier til Wales Online at familien er voldsomt sjokkert.

– Det har ikke sunket inn ennå. Vi er knust, det er utrolig. Våre tanker går til familiene som rammet, vi er knust ved tanken på dem som er skadet. Dette er galskap, helt åpenbart galskap, sier han.

Storesøsteren benekter at broren er rasist. Hun bor i Somerset i England og avviser at broren har vært opptatt av terror forut for soloangrepet.

– Sang på kjøkkenet



En nabo, Peter Mackuin (53) sier til avisen at han så Osborne for et par uker siden.

– Han så ut som om han hadde grått. Det var noen som var galt, helt klart. Kona hadde vært ute og sett etter ham. Han hadde vært borte lenge etter en krangel. Jeg så at han gikk rundt i skogen, sier Mackuin til Wales Online.

Få dager etter bestemte han seg for å rettet sinnet mot muslimer i London.

En 40 år gammel nabo som selv er muslim, sier at de har hatt et godt forhold.

– Jeg hørte ham synge sammen med barna i kjøkkenet dagen før angrepet.

47-åringen hadde to små hunder og oppførte seg normalt, sier naboer til avisen.

I Cardiff har naboer markert en tydlig støtte til den lokale moskeen. Mandag kveld stod de arm i arm utenfor moskeen.