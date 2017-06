London-brannen: Forteller om hjerteskjærende samtaler fra flammeinfernoet

Familie og venner frykter det verste har skjedd med deres kjære etter at det brøt ut brann i den 24 etasjer høye blokken «Grenfell Tower» i London natt til onsdag.

30 mennesker er så lang bekreftet omkommet etter at det brøt ut brann i en høyblokk i Kensingtonområdet i London natt til onsdag. Fredag sier politiet at tallet kan stige.

– Jeg håper ikke det blir et tresifret tall, sa politisjef Stuart Cundy torsdag ifølge Reuters.

65 personer ble sendt til sykehus etter brannen, og 30 av dem skal fortsatt være innlagt på sykehus, opplyser helsetjenesten i England torsdag kveld.

Politisjefen forteller videre at noen av ofrene kanskje aldri vil kunne bli identifisert.

Så langt skal det være seks omkomne som er identifisert, skriver the Guardian.

Politiet har ikke villet gå ut med offisielle tall på antall savnede personer, og familie og venner er nå på desperat jakt etter nyheter om sine kjære etter brannen.

– Ikke noe håp om å finne dem i live



To av de savnede er det italienske paret Gloria Trevisan (27) og forloveden Marco Gottardi (27), som bodde i høyblokkens 23. etasje, skriver the Guardian.

Ifølge den italienske avisen Corriere del Veneto ringte Trevisan til sin mor i Italia klokken 02.30 natt til onsdag norsk tid, og fortalte at bygningen var i full fyr. De har ikke gitt lyd fra seg siden.

Gloria Trevisans foreldre har fortalt den italienske avisen om samtalen den natten, og skal the Guardian ha ringt familien for å si farvel. «Takk for alt du har gjort for meg», skal Trevisans ha sagt til sin mor.

Gottardi ringte sin familie klokken 02.45 og like etter klokken 03 norsk tid, fortalte hans far Giannino til den italienske avisen Il Mattino de Padove, ifølge Daily Mail.

– I den første samtalen fortalte Marco at vi ikke skulle bekymre oss, og at alt var under kontroll, sier faren til avisen, og legger til:

– Men i den andre samtalen, og jeg klarer ikke få dette ut av hodet, sa han at det var røyk, og at det bare ble mer og mer.

Artikkelen fortsetter under bildet.



SAVNET: Politiet har ikke gått ut med noen offisielle tall på savnede, og de pårørende søker nå etter sine kjære som de ikke har hatt kontakt med siden brannen i Grenfell Tower natt til onsdag. Avbildet er en savnetplakat av 12 år gamle Jessica Urbano som skal ha oppholdt seg i blokkens 20. etasje da brannen brøt ut. Foto: Hannah Mckay , Reuters

Far og sønn skal ha vært på telefon helt til siste slutt, og noen minutter ut i den siste samtalen skal Gottardi ha fortalt at leiligheten var full av røyk, og at det nå var en livstruende situasjon.

– Telefonsamtalen ble brutt, og fra det øyeblikket har vi ikke hatt noe kontakt. Han tok ikke telefonen da vi ringte opp igjen, forteller faren.

Familien Trevisans advokat, Maria Cristina Sandrin, har uttalt at det ikke er noe håp om å finne Gloria Trevisan og Marco Gottardi i live, og at Trevisan sa farvel til moren og takket henne for alt hun hadde gjort i deres siste telefonsamtale, skriver the Guardian.



Kom bort fra familien



Tre etasjer under det italienske paret, i 20. etasje, skal 12 år gamle Jessica Urbano ha ringt til sin mor, som var på vei hjem fra jobben som vaskehjelp, for å fortelle at det brant i bygningen.

– Jessica hadde lagt seg, og brannalarmen eller røyken har vekket henne. Hun sa «Mamma, hvor er du? Du må komme og hente meg!», forteller moren Adriana Urbano til the Telegraph.

Moren fortalte at datteren skulle springe ned trappene i høyblokken for å finne en brannmann som kunne lede henne ut.

– Jeg fortalte henne at hun skulle komme seg ut så fort hun bare kunne, men så ble linjen brutt, forteller moren.

– Fortell at du elsker henne



Zainab Dean er også en av de mange som er savnet etter brannen. Hennes bror, Francis Dean (47), forteller til The Telegraph at at brannmenn hadde instruert søsteren i brannens tidlige timer om å bli inne i leiligheten i 14. etasje sammen med sin to år gamle sønn, Jeremiah.

– Min søster ringte meg for å si at det var en brann i høyblokken. Jeg sa at hun skulle forlate bygget via trappene, men hun fortalte at de hadde fått beskjed om å bli i leiligheten. Jeg har ikke hørt fra henne siden, og frykter det verste.

En brannmann skal etterhvert ha lånt Francis`telefon for å snakke med Zainab.

– Han sa at hun skulle holde seg rolig og at de kom for å hente henne. Han sa dette til henne gjentatte ganger. Etterhvert ga brannmannen telefonen til meg og sa «fortell henne at du elsker henne». Jeg skjønte da at jeg måtte frykte det verste. Linjen ble brutt, og jeg kunne ikke snakke med henne, forteller broren Francis.