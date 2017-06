London-brannen: Dette har skjedd

Øyenvitner forteller at flere mennesker ble sperret inne i flammehavet da boligblokken «Grenfell Tower» begynte å brenne.

Brannvesenet i London har bekreftet at flere personer er omkommet, men siden det ikke er mulig å ta seg inn i store deler av bygget, vet de ikke hvor mange.

Blokken har 120 leiligheter fordelt på 24 etasjer. Ambulansetjenesten opplyser at de har fraktet 50 personer til sykehus i forbindelse med brannen.

Flere vitner forteller at de har hørt rop om hjelp fra bygningen, og det fryktes at folk har blitt fanget i flammehavet. Det er også rapporter om lys fra toppen av bygget – fra det som kan være lommelykter eller mobiltelefoner.

Øyenvitner forteller også at de har sett mennesker hoppe for å unnslippe flammene, også fra de høyere etasjene.

Følg VGTVs direktesending fra London. Artikkelen fortsetter under.

Brannårsaken

Det er ikke kjent hvordan brannen startet. En av beboerne har forklart at det begynte å brenne i hans kjøleskap. Også tidligere har det kommet rapporter om dårlig elektrisk anlegg i bygget.

Det er ingen opplysninger om at brannen kan skyldes en terrorhandling.

I et blogginnlegg fra november i fjor skriver «The Grenfell Action Group» at eiendomsselskapet KCTMO var heldige som unngikk storbrann i 2013.

Beboerne hadde da i en lengre periode opplevd gjentatte strømbrudd og kortslutninger, som følge av feil på det elektriske anlegget.

«Grenfell Action Group spår at det ikke vil gå lang tid før KCTMO-ledelsen må stå til ansvar for beskrivelsene i denne bloggen. Vi vil gjøre alt i vår makt for å sikre oss at myndighetene vet hvor lenge og hvor rystende vår utleier har ignorert sitt ansvar for å sikre helsen og sikkerheten til leietagerne. De kan ikke si at de ikke har blitt advart», skrev de i fjor høst.

FULL FYR: Politiet har sperret av et stort område rundt Grenfell Tower for å gi plass til nødetatene. Foto: Daniel Leal-olivas , AFP

Bygget ble senere totalrenovert, og arbeidet var ferdig tidlig i 2016. Flere av beboerne forteller imidlertid etter nattens brann at de mener plastbekledningen som ble brukt på bygget gjorde at flammene spredde seg raskt på utsiden, skriver Guardian.

– Hørte ikke brannalarmen

Grenfell Tower ligger i North Kensington, en bydel nordvest i London, mellom Notting Hill og Kensal Green.

Bydelen var tidligere fattig, men husprisene har steget, og området er i dag regnet som eksklusivt.

Brannen startet rundt klokken 00.55 lokal tid, natt til onsdag, og flere hadde gått til sengs da flammene brøt ut. Noen av de overlevende har fortalt at de ikke hørte brannalarmen ikke gitt av, eller at den var veldig lav.

Noen forteller at de bare hørte private røykvarslere på innsiden av leilighetene.

Til tross for at de første brannmannskapene var på stedet etter seks minutter, så klarte de ikke å stanse flammene fra å bre seg. Bygget ble raskt overtent.

40 brannbiler og 200 brannmenn arbeider på stedet.