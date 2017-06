London-brannen: Brannofferet Tony rakk aldri å møte sitt nye barnebarn

LONDON (VG) I dag ble Anthony Disson, en av de så langt 80 som er erklært døde etter brannen i Grenfell Tower i London, gravlagt. Andre pårørende vil kanskje aldri få en grav å gå til.

Alle kjente ham som Tony.

Anthony Disson, ektemann, far og bestefar, ble 65 år gammel før han endte sitt liv i flammene i høyblokka Grenfell Towers den 14. juli. I dag er det bisettelse for han i Vår Frue av de Hellige Sjelers kirke, vest i London.

En vogn med kusk og fire hester drar kisten, belagt med hvite liljer, frem til inngangen av kirken. Tonys nærmeste menn bærer trekisten inn i det fullsatte hellige rommet. Londons borgermester Sadiq Kahn er tilstede ved begravelsen, etter å ha blitt invitert av familien til den avdøde.

Den aller yngste inne i kirken i dag er Tonys nyfødte barnebarn, så liten at Tony aldri rakk å få møtt ham før den grusomme brannen for to uker siden.

Nære venner i blokka



Utenfor kirken treffer VG flere av de overlevende Grenfell-beboerne. 126 av dem er innlosjert midlertidig på hotellrom i området, ifølge Grenfell Response Team. I samtale med VG dagen før begravelsen fortalte flere av de overlevende at de sørger over tapet av vennen.

DØDE I BRANNEN: Anthony Disson. Foto: Metropolitan Police/Handout

– Tony, han var en topp kar. Han kom stadig på besøk, var alltid klar for en prat og et glass. Dette er sånn en tragedie, det bare er takket være han her at jeg fortsatt har vettet i behold, sier en 50 år gammel mann, og klapper en nærboende venn på skulderen.

De to mennene vil ikke la seg intervjue med navn, fordi inntrykkene er «for ferske, for grusomme». Den ene bodde i etasjen over der hvor brannen startet i et kjøleskap. Hans noe yngre venn mener den brannherjede blokka må rives. Jo før, jo bedre.

– Jeg klarer ikke se på den. Et ruvende symbol på døden, en gigantisk gravstøtte, er det, sier naboen, og rister trist på hodet.

Vanskelig å identifisere

FAKTA: Brannen i Grenfell Tower

* Natt til onsdag 14. juni oppsto en brann i høyblokken Grenfell Tower i Kensington i London.

* Minst 80 mennesker er omkommet eller savnet etter brannen, som tok 3 dager å slukke.

* Ingen vet med sikkerhet hvor mange som befant seg i betongblokka da brannen brøt ut. Det er blitt anslått at mellom 400 og 600 mennesker bodde i de 120 kommunale leilighetene i den 24 etasjer høye blokka.

* Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent, men politiet tror ikke den var påsatt.

* Statsminister Theresa May har i Parlamentet bedt om unnskyldning for myndighetenes mangelfulle innsats i kjølvannet av brannen. ( Kilde: NTB)

80 mennesker er nå erklært omkomne etter storbrannen i Grenfell Tower, et tall som fortsatt forventes å stige. Arbeidet med å søke etter flere omkomne er svært krevende. Denne uken sa politiet at de nok ikke vil kunne gi et endelig tall på døde før om tidligst seks måneder, og at noen kanskje aldri vil bli funnet.

Tony Dissons familie var tidlig klar over at de hadde mistet sin kjære. Den 65 år gamle pensjonerte megleren skal ha ringt venner og familie fra leiligheten sin i 22.etasje, mens han var innesperret av flammene.

Ved tretiden på natten, to timer etter brannen, skal Tony ha sagt til en venn: « Fortell sønnene mine at jeg er glad i dem», skriver Telegraph.

Utenfor kirken står en skinnende sort begravelsesbil belagt med hvite og røde blomster som former bokstavene «TONY». «Elsker deg, alltid», står det på hilsenen fra kona til brannofret.

Begravelsen torsdag var arrangert av familien, som fikk støtte av Londons politi til å sørge for gjennomføringen, med tanke på den store interessen fra medfølende Londonborgere og britisk presse. Dette er den andre begravelsen til et offer etter storbrannen hvor Londons borgermester deltar.

– I den grad han har mulighet til det, vil borgermesteren forsøke å være tilstede ved alle begravelser for Grenfell-ofrene som han blir invitert til, forteller en pressetalskvinne ved borgermesterens kontor til VG.