Joggende mann dyttet kvinne foran buss – 50-åring pågrepet

Under joggeturen dyttet mannen en kvinne foran en buss. Nå har politiet i London pågrepet en mann mistenkt for ugjerningen.

Det skriver London-politiet i en pressemelding.

Mannen er siktet for å ha forårsaket alvorlige legemsbeskadigelse. Han er nå i politiets varetekt.

En video av mannen som dytter kvinnen har vakt sterke reaksjoner etter at den ble frigitt av politiet.

Selve hendelsen fant sted fredag 5. mai. Kvinnen gikk over Putney Bridge i London da den mannlige joggeren dyttet henne over i veien, rett foran en buss. Bussen klarte å styre unna den 33 år gamle kvinnen med et nødskrik.

Bussen stoppet, og enkelte passasjerer kom ut av bussen for å hjelpe kvinnen, som bare ble lettere skadet.

Et kvarter etter hendelsen skal joggeren ha returnert til broen. Den fornærmede kvinnen skal ha forsøkt å snakke med ham, med mannen skal ha ignorert henvendelsene og fortsatt videre.