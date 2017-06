Flere pågrepet og løslatt i London: Her blir han pågrepet etter fluktforsøk

BARKING (VG) Etter terroren i London har flere personer blitt pågrepet av britisk politi og senere løslatt. Ved en leilighet i East Ham prøvde en mann i 50-årene å klatre ut vinduet mandag for å unnslippe britisk spesialpoliti uten suksess.

De siste dagene har 12 personer blitt arrestert etter terrorhandlingene i byen. Alle 12, deriblant mannen som ble arrestert her, har blitt løslatt uten noen siktelse, melder politiet mandag kveld.

Etter angrepet har det vært aksjoner flere steder i London. For politiet haster det å finne mulige terror-koblinger så snart som mulig etter terrorhandlinger og de jobber bredt for å sikre alle potensielle spor.

I de innvandrertunge arbeiderklasse-bydelene Barking og Newham har det de siste dagene vært et tungt politinærvær og flere aksjoner. I det tungt bevæpnet spesialpoliti slår til kan det føre til spente situasjoner. Søndag ble en mistenkt stoppet med elektrosjokk-våpen da han prøvde å flykte i Barking, men også folk som politiet senere løslater kan reagere når spesialpolitiet er på en adresse.

I East Ham ble innbyggere vitne til at tungt bevæpnet britisk spesialpoliti foretok en pågripelse på taket over den lokale matbutikken Barking Food and Wine mandag formiddag.

– Jeg skulle ut for å fylle på kassen med løk da jeg så ham. Han klatrer ut vinduet og løp langs takene. Det var helt sinnssykt, sier butikkarbeideren Ali Hussein (39) til VG.

Men da han så hvem politiet førte ut i håndjern var Hussein enda mer overrasket.

Les også: London - nå igjen

Fast kunde i butikken

Butikksjef Sanjay Shan viser VG overvåkingsbilder fra butikken etter pågripelsen. Et par timer senere var mannen tilbake for å fylle på t-banekortet sitt.

– Politiet må ha løslatt ham. Han er en fredelig gammel fyr. Jeg tror han sov etter et nattskift og han har nok fått panikk da politiet kom på døra med maskinpistoler, sier Shan.

Da mannen flyktet langs balkongene over butikkene i gaten måtte Shans bror i all hast låse opp døra til naboleiligheten. Tungt bevæpnet politi løp opp trappene. Etter å ha blitt overtalt av de samme politifolkene til å klatre inn igjen, ble mannen tatt bort i håndjern.

BBC har film av flukten

Hussein forteller at mannen er en fast kunde i butikken.

– Han tar seg ofte en øl utenfor her, sier Hussein.

East Ham ligger i bydelen Newham som er nabobydelen til Barking.

– Jeg forstår ikke folk som angriper uskyldige mennesker. Det er noe galt med dem. Jeg har jobbet i butikken i rundt fem år og synes det er en veldig fin bydel, sier han.

SÅ OPPTRINNET: Butikkarbeider Ali Hussein. Foto: Fredrik Solstad , VG

Arrestasjon ved swingersklubb

Britisk politi har gått til flere aksjoner i bydelen Barking og Dagenham. Ved en nedlagt swingersklubb og et bilverksted gikk politiet til aksjon i fire-tida natt til mandag. Da VG var på stedet i 11-tiden var det fremdeles tungt politinærvær på stedet.

Mistet livet: Christine ble drept i London-terroren

Ifølge The Guardian ble en mann ført bort under et teppe 11.15 norsk tid. Naboene sier det slitne gule huset så sent som i fjor var en swingers- og crossdresser-klubb kalt The Little Yellow House. Opplysningene bekreftes til VG av ansatte på et verksted like ved.

Sjefen ved verkstedet sier han var overrasket over at det var folk i huset.

– Du så crossdressere og all slags folk der. Klubben stengte for rundt et år siden og vi har ikke sett noen gått ut eller inn derifra etter det. Vi trodde det var ute av bruk, sier Dean Sandford til The Guardian.

Politiet ønsket da ikke å kommentere den pågående politiaksjonen, skriver avisen.

Uforsvarlige politikutt: Corbyn krever at Theresa May trekker seg

The Telegraph: Spenninger i Barking

12 personer ble søndag pågrepet etter terrorangrepet ved London Bridge og Borough Market, noe som kommer i tillegg til dagens pågripelser. Ifølge The Telegraph har London-bydelen Barking og Dagenham slitt med spenning mellom forskjellige etniske grupper i flere tiår.

I 2006 advarte det lokale Labour-parlamentsmedlemmet Dame Margaret Hodge om at bydelene ble stadig mer segregert, noe som er et problem statsminister Theresa May har lagt vekt på at britene må løse etter terrorangrepet.

May mener staten bør sikre et integrert og samlet storsamfunn, og ikke en «samling av adskilte lokalsamfunn» hvor ekstreme ideologier kan få grobunn.

Hodge mente i 2006 at «fordelingen av offentlige midler» skapte frustrasjon, fordi hvite etnisk briter følte de havnet bak innvandrere i køen for kommunale boliger. Hodge sa dette i et år hvor det høyreradikale British National Party tok 11 av 51 seter i lokalvalget.

– Dette handler om å balansere, høre på og svare på en sterkt følt urettferdighet i fordelingen av offentlige midler. Ved å stikke hull på den byllen kan vi gjøre mye for å skape forståelse som fører til mer toleranse og integrering i samfunnet vårt, skrev hun.