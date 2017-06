Flere døde etter storbrannen i London

LONDON (VG): Flere mennesker er døde etter den voldsomme brannen i en boligblokk i London, opplyser brannvesenet. I tillegg er over 50 mennesker sendt til sykehus.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Bilder og videoer fra stedet viser hvordan blokken på 24 etasjer er fullstendig overtent. Over 200 brannfolk med 40 brannbiler kjemper onsdag morgen mot flammene fra bygningen, som ligger i nærheten av Notting Hill.

Brannvesenet bekrefter at det er flere som har omkommet i brannen. 50 personer har blitt fraktet til fem forskjellige sykehus i London.

Kommisær i brannvesent i London, Dany Cotton, sier at hun aldri i sine 29 år i jobben har opplevd noe liknende.

– Det er med sorg at vi nå kan bekrefte at det er omkomne i brannen. Jeg kan ikke si hvor mange som har mistet livet, og som dere forstår er det ikke hensiktsmessig at jeg spekulerer i hvor mange det kan være ved en så stor brann som dette, fortalte hun.

Se uttalelsen her:

Fortsatt flammer fra bygningen

Fremdeles pågår slukningsarbeidet for fullt. VGs reporter på stedet forteller at gatene er fulle av mennesker som har måttet evakuere fra hjemmene sine.

– Jeg står og ser opp på blokken. Hele øverste halvdel er helt svart, som en utbrent fyrstikk. Det velter kraftig røyk opp og jeg kan se helt klare flammer i nest øverste etasje.

Det står også ut flammer fra etasjene lenger ned. Flammene klatrer opp og ned. Brannvesenet holder på med slukningsarbeidet og spyler opp til der flammene står.

Ved krisesenteret som er opprettet i gaten like ved, er det flere som har kommet for å hjelpe og gi støtte. Folk har med mat i kurver til de som trenger det.

Hørte rop om hjelp

Brannvesenet var på stedet seks minutter etter at første melding kom inn.

– Flere hundre mennesker kan i utgangspunktet ha vært der inne. Nå må vi prioritere å finne ut hvor mange som faktisk var der da det begynte å brenne, sier Nick Paget-Brown, bydelrådsleder i Kensington og Chelsea, til Sky News UK.

Flere vitner forteller at de har hørt rop om hjelp fra bygningen, og det fryktes at folk har blitt fanget i flammehavet, skriver The Guardian.

Er du i området? Kontakt VG her!

Bygningen, som ligger i området North Kensington nordvest i London, består av 120 leiligheter, og flere øyenvitner har sagt at de har sett lys, som kan være lommelykter, som blinker på toppen.

Ambulansetjenesten i London opplyser at de har fraktet over 50 personer til fem ulike sykehus. De sier at de har over 20 arbeidere på stedet i tillegg til flere kriseteam for å ta vare på beboerne, og at over 100 mennesker jobber med å hjelpe de som er skadet.

Også politiet i London bekrefter at flere har mistet livet i brannen. De sier de fikk første melding klokken 01.16 lokal tid.

«Det har vært flere omkomne. Vi starter nå med å ta kontakt med pårørende», skriver politiet i en uttalelse som de har lagt ut på twitter.

Det er opprettet krisesentre i nærheten av blokka, for å ta imot evakuerte beboere.

Arbeidet med å slukke brannen har fortsatt i morgentimene. Brannvesenet har lagt ut dette bildet som viser arbeidet ved den utbrente blokken:

– Brannalarmen gikk ikke av

En beboer, Paul Munakr, har fortalt BBC at han klarte å komme seg ut av bygningen fordi naboer og folk utenfor ropte at de som var lenger opp ikke måtte hoppe.

– Jeg er ikke sikker på om folk hoppet av bygningen eller ikke. Det viktigste for meg med denne hendelsen er det faktum at brannalarmen ikke gikk av, sier mannen som bor i 7. etasje.

The Guardian har snakket med en ikke-navngitt beboer, som sier han bodde i en etasje høyt oppe i blokka. Han sier også at brannalarmen i hele bygningen ikke gikk av.

– Jeg hørte røykvarsleren til naboen min, men tenkte ikke mer over det. Deretter hørte jeg en av naboene mine skrike. Jeg er heldig som er i live, og det er mange mennesker som ikke har kommet seg ut av bygget, sier han til avisen.

Hadil Alamily forteller til The Guardian at hun så en mann som hoppet fra en av de øverste etasjene:

– Han ropte hjelp, hjelp, men ingen kom til. Han kastet en madrass ut av vinduet. Han var bokstavelig talt i brann da han hoppet.

Visebrannmester Dan Daly sier at brannmannskaper «jobber ekstremt hardt under svært vanskelige forhold for å få kontroll på brannen».

– Dette er en stor og svært alvorlig hendelse, og vi har utplassert store ressurser, sier han i en uttalelse.

OVERTENT: Boligblokken på 27 etasjer er fullstendig overtent onsdag morgen. Foto: Toby Melville , Reuters

Beboer George Clarke forteller at han løp ut så fort han kunne da han våknet av brannalarmen.

– Jeg står hundre meter unna og er dekket i aske. Det er hjerteskjærende, jeg har sett noen som forsøker å lyse med lommelykt fra toppen, og de kommer seg jo ikke ut, sier han til Radio 5 Live.

Vitne Victoria Goldsmith forteller noe av det samme til Sky News:

– Det var to personer som var fanget på toppen. De forsøkte å signalisere folk med lyset fra mobiltelefonene. De kunne ikke nå dem, og flammene fortsatte oppover.

Norske Andreas Rød og Artur Sopin ble vitner til den voldsomme brannen. De bor ikke langt unna, og dro raskt ned til området for å se hva som foregikk. Da de kom dit var boligblokka allerede overtent.

Nordmenn i London: – De gråt og skrek, og alle var sjokkerte

– Det var helt forferdelig. Mange mennesker strømmet til. Flere av dem kjente folk som bodde i blokka, og hadde ikke fått tak i dem. De gråt og skrek, og alle var sjokkerte, sier Artur til VG.

De to nordmennene forteller om mennesker i sjokk, og desperate rop etter hjelp.

– Det var et inferno. Jeg kan ikke si noe annet enn at dette er en tragedie, sier Andreas til VG.

Brannvesenet fikk melding om brannen ved 01-tiden natt til onsdag. London-borgermester Sadiq Khan skriver følgende på Twitter: