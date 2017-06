Dette vet vi om varebil-terroristen

Familien til Darren Osborne (47) sier de er i sjokk etter at firebarnsfaren ble terrorsiktet.

Han var ikke kjent for politiet eller sikkerhetstjenestene fra før, og politiet mener han handlet alene da han drepte én mann og skadet åtte etter å ha kjørt en varebil inn i en folkemengde nord i London natt til mandag.

Vitner forteller at den 47 år gamle mannen ble holdt fast i omtrent 20 minutter, før han ble pågrepet av politiet.

Han skal da ha ropt «jeg vil drepe alle muslimer», og London-politimester Cressida Dick har omtalt terroraksjonen som «et klart angrep på muslimer».

Øyevitne forteller: Han sa «jeg ville gjort det igjen»

Ifølge BBC er den 47 år gamle firebarnsfaren bosatt i Cardiff i Wales, hvor politiet mandag ransaket boligen.

Tvetydig bilde



I britiske medier tegner naboer og familie et tvetydig bilde av den 47 år gamle mannen. Mens noen beskriver ham som «aggressiv» og «rar», sier andre at han var en vanlig og hjelpsom fyr.

– Vi er i massivt sjokk. Det er utrolig, det har fortsatt ikke sunket inn. Vi er knust på vegne av familiene, våre hjerter går ut til de som er skadet, sier nevøen Ellis Osborne (26) i en uttalelse på vegne av familien.

Bli oppdatert: Dette vet vi om angrepet

Han legger til at onkelen «ikke er en rasist», og at han overfor familien aldri har gitt uttrykk for rasistiske synspunkter.

– Det er galskap. Det er åpenbart ren galskap.

The Telegraph skriver at 47-åringen natten før angrepet angivelig ble kastet ut av en lokal pub etter å ha «forbannet muslimer» i en diskusjon om innvandring.

Politiet var mandag på puben for å avhøre stamgjester og ansatte.

– Han ble kastet ut fordi han var full. Han forbannet muslimer og fortalte at han ville gjøre skade, sier et vitne.

– Han er en høylytt og aggressiv person. Han roper alltid hvis noen er uenige, forteller en annen.

Les også: Vitner forteller om dramaet

Kalt nabo «innavl»



Nabo Khadijh Sherazi forteller til The Guardian at hun aldri har hatt problemer med 47-åringen før i helgen. Sønnen på tolv forteller:

– Jeg lekte med sykkelen da han kom bort og kalte med «innavl».

Lillesøsteren og bestemoren skal også ha hørt det, men siden det ikke ble sagt i en aggressiv tone, tenkte de ikke mer på det.

– Han virket som en vanlig fyr, en vanlig familie, vanlige barn, lykkelige. Jeg så ham gå tur med sine to hunder. Han ropte ganske mye, men barna virket lykkelige, sier moren.

Hun er selv muslim, og forteller at hun er sjokkert etter angrepet natt til mandag.

– Denne fyren viste ingen tegn på å være en rasist.

Skal ha retvitret Britain First-meldinger



Nabo Saleema Naema (50) sier til BBC at hun har kjent 47-åringen i fem år, og at han «kom hvis hun trengte noe». En annen nabo forteller at han aldri skapte noen problemer, men at de ofte kunne høre ham rope fra andre siden av gaten.

– Han virket alltid som en aggressiv og rar person, sier Rebecca Carpenter (26).

I det som tilsynelatende er Twitter-kontoen til 47-åringen, har han aldri sendt ut egne meldinger. Ifølge The Guardian har han imidlertid retvitret flere meldinger fra blant annet lederne av det høyreradikale nasjonalistpartiet Britain First.