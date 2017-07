Charlie Gard er død

Syv dager før han skulle fylt ett år, døde babyen på et hospits i London.

Bare dager før sin første bursdag sovnet den lille babyen inn.

Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Høyesterettsdommer Nicholas Francis godkjente torsdag en plan for å avslutte den livsforlengende behandlingen gutten har mottatt. En dag senere sovnet han inn på et hospits med foreldrene Chris Gard og Connie Yates sammen med seg.

Moren kom fredag med følgende uttalelse, ifølge The Independent:

– Den nydelige lille gutten vår er borte. Vi er så stolte av deg, Charlie.

I SORG: Charlies foreldre, Connie Yates og Chris Gard, var sammen med sin lille sønn da han døde. Foto: PETER NICHOLS / REUTERS

Charlie har de siste månedene stått i sentrum av en innbitt kamp mellom foreldrene og det britiske helsevesenet. Han led av en sjelden mitokondriesykdom, og legene ved sykehuset som hadde ansvaret for behandlingen hans, Great Ormond Street hospital i London, mente at han var for skadet til noen gang å kunne ha et verdig liv.

Familien var imidlertid tilbudt eksperimentell behandling av leger i USA, noe de ønsket å takke ja til.

Ga opp kampen



Sykehuset i London tok saken til retten, da de mente at en overføring til USA ville kunne føre til unødig lidelse for den lille gutten. Foreldrene tapte både i britiske domstoler og i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

HAR ENGASJERT: Dette bildet ble tatt 24. juli i år, og viser en plakat laget av familiens støttespillere. Bildet er tatt utenfor the Royal Court of Justice i London, hvor det foregikk en høring om hvorvidt foreldrene skulle få ta med seg gutten til USA. Foto: CHRIS J. RATCLIFFE

Mandag ble det kjent at Charlies foreldre hadde besluttet å gi opp kampen om å få sønnen sendt til USA.

– Det er for sent for Charlie. Skaden har skjedd, sa familiens advokat Grant Armstrong i retten mandag.

Avgjørelsen ble tatt etter at foreldrene fikk de siste oppdateringene om sønnens medisinske tilstand.