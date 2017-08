Buss krasjet inn i butikk i London

En toetasjes buss krasjet torsdag inn i en butikk sør i London, melder britiske medier.

Seks personer får behandling av ambulansepersonell på stedet og bussjåføren er fraktet til sykehus, opplyser politiet til BBC.

To kvinner som satt fastklemt i bussens toppetasje, er nå berget ned, skriver BBC på Twitter. Kvinnene skal være ved bevissthet.

Fronten av Poggen Pohl Kitchen Design Centre kollapset etter krasjet.

Hendelsen skjedde i gaten Lavender Hill i Battersea sørvest i byen, ikke langt unna jernbanestasjonen Clapham Junction.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 6.55 lokal tid, ifølge BBC.

Andrew Matthews (34) var passasjer på bussen da den krasjet.

– Jeg satt bakerst i toppetasjen, heldigvis, sier han til BBC.

– Jeg merket at bussen vinglet. Jeg hørte et smell og så taket på butikken gå tvers gjennom (bussen) fra venstre side.

Ifølge NTB skal bussjåføren ha sagt til en av passasjerene ombord at årsaken til ulykken var at han besvimte.

En talskvinne for Transport for London opplyser at saken etterforskes, ifølge BBC.

VG/NTB