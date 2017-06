Ahmed (60) savner fem etter London-brann: – Verste dagen i livet mitt

LONDON (VG) På hjelpesenteret ved storbrannen i London går det fortvilte mennesker rundt og leter etter venner og familiemedlemmer. Mange har kommet til for å hjelpe.

En kvinne sitter ved et bord med en lapp foran seg. På lappen står det «Ser du etter noen?» Under er en liste med over 20 navn.

For det lille samfunnet nordvest i London har det siste døgnet vært et mareritt.

Minst seks personer har mistet livet. 64 beboere er sendt til seks forskjellige sykehus. 20 av dem er kritisk skadet.

Blant annet står det på listen navnet til en kvinne og tre av barna hennes. Et annet navn har mor skrevet i parentes og ved et annet står det far. Ved et av navnene står det «six months» i parentes.

– Dette er nabolaget vårt, det er vårt lille samfunn. Selvfølgelig må vi hjelpe, sier Nicki Milovanovic, som har kommet som frivillig.

Savner svigerfamilien

Dødsbrannen i Grenfell Tower i North Kensington i London ble meldt klokken 0.54 natt til onsdag lokal tid.

Ved krisesenteret som de lokale myndighetene har satt opp, er det folk overalt.

Ahmed Shalad (60) som bor i en leilighet i med utsikt over blokken hvor røyken fremdeles velter ut, har kommet for å lete etter familiemedlemmer.

– Jeg har forsøkt å ringe min svigerbror flere ganger, men kommer direkte til telefonsvarer.

Shalad savner søsterens bror, hans kone og deres tre barn. 60-åringen beskriver dagen som den verste han har hatt hele livet og utdyper slik:

– Når du har sett barn lene seg ut av vinduet og skrike om hjelp av en brennende bolig, og ikke ser de komme ut, da forstår du hvorfor dette er den verste dagen i livet mitt, forteller han.

Mistet en venn

VG har også vært innom et annet hjelpesenter som ble opprettet da panikken sto på som verst klokken 02.00 natt til onsdag.

En metodistkirke i nærheten åpnet dørene og har vært en plass hvor folk har samlet seg – noen for å søke hjelp, andre for å hjelpe.

Utenfor er det satt opp et stort bord med chips, brød, barnebleier, tannkrem, tamponger, klær og sokker.

KOMMET FOR Å HJELPE: Haley (t.h.) har tatt med seg det hun kunne finne i leiligheten hjemme for å hjelpe de som nå har mistet alt i brannen. Sammen med sønnen Ashton møter hun andre naboer på hjelpesenteret. Foto: VG/Nora Thorp Bjørnstad

Haley og sønnen hennes Ashton (13) har kommet til hjelpesenteret for å bidra med det de kan. I hendene har de poser og bager med det de kunne finne hjemme.

– Vi har blant annet med gamle skolebøker og leker. Vi prøver å gjøre det vi kan, sier Haley.

Moren til Haley bor i naboblokken med balkongen vendt mot bygningen som brant fra 2. til 24. etasje.

Når VG snakker med henne på senteret forteller hun at de akkurat har fått en trist beskjed.

– Vi har en god venn av familien tragisk har omkommet, sier hun.

De siste timene har røyken fra den brennende boligblokken lagt seg i gatene rundt. Folk får utdelt munnbind.

En eldre kvinne kommer innom senteret og spør hvilke sykehus de skadede er sendt til. Hun er tydelig preget av hendelsen og forteller at hun ikke får tak i flere familiemedlemmer.

Kvinnen ble vist videre til de som visste.