454 syreangrep i London i fjor - Syreoffer vil ha strengere lover for kjøp

Antall syreangrep i London er mer enn doblet de siste årene. Lovene om besittelse av disse stoffene er for løse, skriver syreangrep-offer Resham Khan (21) i et åpent brev.

Fredag ble to tenåringsgutter pågrepet i London, mistenkt for å ha kastet syre på fem personer torsdag kveld. Det er enda ukjent hvilket motiv de to guttene skal ha hatt, men de skal ha stjålet to mopeder fra to av ofrene.

Tallene viser at slike angrep har blitt mer vanlig i den engelske hovedstaden.

Siden 2010 har det vært med enn 1800 meldinger om angrep med etsende væsker i London. I fjor ble syre brukt i 454 forbrytelser, mot 261 i 2015. I 2014 ble syre brukt i 166 forbrytelser, viser tall fra the Metropolitan Police BBC har fått tilgang til.

Det vil si at antall syreangrep var nesten tre ganger så stort i 2016 som i 2014.

Tallene BBC har fått tilgang til viser at dobbelt så mange menn blir angrepet med syre som kvinner og at slike væsker brukes som våpen i drap, ran og voldtekter.

Kastet syre inn bilvinduet

Resham Khan (21) og fetteren hennes Jameel Muhktar (37) ble angrepet med syre på Khans 21-årsdag den 21. juni mens de kjørte bil.

Ifølge the Sun var planen var at de to skulle feire bursdagen på spa og restaurant, og tilbringe kvalitetstid med familien, da Khan akkurat hadde kommet tilbake fra et utvekslingsopphold på Kypros. Da de stoppet ved et rødt lys i Øst-London kom en mann bort til bilen og kastet syre inn vinduet.

– Vi rev av oss klærne midt i veien mens vi løp rundt og skrek etter vann, sier Khan til avisen.

John Tomlin (24) er pågrepet og siktet for angrepet etter at han meldte seg for politiet forrige søndag. Han er siktet for to tilfeller av grov legemsbeskadigelse.

Politiet etterforsker saken som et tilfelle av hatkriminalitet, ifølge BBC.

Skrev åpent brev fra sykehussengen

Khan og Muhktar får behandling for de alvorlige skadene på sykehus. Fra sykehussengen skrev Khan skrev senere et åpent brev til politiet der hun etterlyser strengere kontroll over etsende væsker, slik at man ikke kan kjøpe disse uten lisens. I dag er etsende væsker tilgjengelige for hvem som helst i butikker og på nett i Storbritannia.

– Planene mine er ødelagte, smerten er uutholdelig, og jeg skriver dette brevet fra sykehuset der jeg tålmodig venter på å få ansiktet mitt tilbake, skriver Khan i brevet.

Studenten Khan har satt ord på følelsene til ofre for syreangrep, og har bestemt seg for å kjempe for at dette ikke rammer andre.

Hun skriver i brevet at det er to ting hun vil prioritere fremover. Det første hun skal fokusere på er å bli frisk, det andre er å bidra til at ingen må gå igjennom det «marerittet» hun har måttet holde ut.

– Gjenger bruker disse stoffene i stedet for pistoler og kniver. Hvorfor har syre blitt det det nytt våpenet? Fordi etsende stoffer er lett tilgjengelig på nett og i butikker for så lite som 6.50 pund, og lovene om besittelse av disse stoffene er for løse, skriver hun.

Parlamentet skal debattere strengere straffer

Khans Change-kampanje for å forby kjøp av etsende stoffer uten lisens har 361.875 signaturer.

Mandag skal underhuset i Storbritannia ta stilling til om syreangrep bør straffes strengere enn det gjør i dag.

Innenriksminister Amber Rudd skrev i The Sunday Times søndag at gjerningsmennene bak slike angrep må «kjenne lovens fulle styrke»

– Det vi vet er at fem mennesker er skadet, og vi har blitt fortalt at skadene vil forandre livene til disse ofrene, skriver hun om de fem syreangrepene som ble gjennomført på under 90 minutter torsdag kveld.

Hun tar også opp angrepet på Khan og Mukhtar.

– Livstidsdommene må ikke være forbeholdt ofrene som har overlevd syreangrep, skriver hun.

FRYKTELIG: Storbritannias innenriksminister Amber Rudd er sjokkert over de fryktelige syreangrepene London har sett i det siste og hinter til at slike angrep bør straffes mye strengere Foto: Hannah Mckay , Reuters

Kriminolog: Lettere tilgjengelig for kriminelle

Kriminolog og ekspert på gjengvold Simon Harding ved Middlesex University uttalte til BBC at det kan se ut som at gjenger i større grad bærer syre som våpen heller enn kniver.

– Det er ikke forbudt å bære blekemiddel, du kan kjøpe det på nett og i noen butikker, det er vanskelig å bevise at man har motiv om å bruke det til noe ulovlig, og du kan enkelt gjemme det eller skjule det i en drikkeflaske.

I tillegg til at etsende væsker er lettere tilgjengelig, er også straffen mildere for å bli tatt med slike væsker enn for å bli tatt med kniv

– Et knivangrep er et drapsforsøk, men om du blir tatt for et syreangrep er det grov legemsbeskadigelse, sa han til BBC.

