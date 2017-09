18-åring arrestert i forbindelse med t-baneangrepet i London

Mannen har blitt arrestert i Dover-området i forbindelse med angrepene på Parsons Green t-banestasjonen fredag.

Sky News skriver lørdag formiddag at en mann på 18-år er arrestert i forbindelse med at en hjemmelaget bombe som gikk av på Parsons Green t-banestasjon fredag morgen. Mannen ble arrestert i Dover-området.

– Selv om vi er fornøyde med fremgangen fortsetter denne etterforskningen, og trusselnivået fortsetter å være kritisk, sier visepolitimester Neil Basu lørdag formiddag.

Han definerer arrestasjonen som et gjennombrudd i etterforskningen.

Lørdag formiddag har politiet drevet klappjakt på bombemannen. Politiet har ennå ikke uttalt noe om hvor mange gjerningspersoner de leter etter.

– Denne pågripelsen fører til økt politiaktivitet. Av hensyn til etterforskningen vil vi ikke gå ut med flere detaljer om den arresterte på nåværende tidspunkt, fortsatte Basu.

I pressemeldingen fra det britiske politiet fremkommer det at de har snakket med 45 vitner og fått 77 bilder og videoer tilsendt av publikum.

Britisk politi erklærte hendelsen et terrorangrep kort tid etter bomben gikk av. Terrorgruppen IS tok på seg skylden for angrepet. The Telegraph skrev at hele bomben trolig ikke gikk av, og ifølge CNN var det festet en timer til bomben.

Fredag kveld økte britiske myndigheter trusselnivået til «kritisk», hvilket betyr at de venter et angrep når som helst.

29 personer ble sendt til sykehus med brannskader. Allerede fredag kveld var åtte skrevet ut igjen.

Statsminister Theresa May sa i en uttalelse fredag at det ville være mer væpnet politi i gatene som følge av det oppjusterte trusselbildet. Samtidig oppfordret hun innbyggerne i London å fortsette hverdagen som vanlig.

– Terror er en stor utfordring i vår tid, men ved å stå sammen vil vi bekjempe det, sa hun fredag kveld.