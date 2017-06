Fredsprisvinner Liu Xiaobos advokater forteller til VG at prisvinneren er veldig syk og at dersom han skulle bli frisk, må han tilbake i fengsel.

Mandag formiddag ble det kjent at fredsprisvinner Liu Xiaobo er midlertidig løslatt fra fengsel for å kunne få behandling for sin dødelige leverkreft på sykehus.

VG har vært i kontakt med Liu Xiaobos advokat Mo Shaoping og hans kollega Zhang Dong Shuo, som forteller at Xiaobo ikke er satt fri, men at løslatelsen kun gjelder for å få medisinsk behandling.

– Løslatelsen er for å kunne motta medisinsk hjelp, han er fortsatt en fange og kommer til å måtte sone resten av straffen sin i fengsel hvis han skulle bli frisk igjen, sier Zhang til VG.

Har dødelig leverkreft

Det var Liu Xiaobos bror Liu Xiaoxuan som opplyste at fredsprisvinneren ble diagnostisert med dødelig leverkreft 23. mai, skriver South China Morning Post.

KREFT: Det er Liu Xiaobos (t.v.) bror Liu Xiaoxuan (t.h.) som opplyser at fredsprisvinneren ble diagnostisert med dødelig leverkreft 23. mai Foto: Handout , AFP

Advokatene har selv ikke besøkt Liu på sykehuset, ettersom det bare er familiemedlemmer som har lov til å besøke ham, men de er i kontakt med familien hans, som har besøkt han.

Liu har tidligere har fått behandling i fengsel, men får nå får behandling på sykehuset China Medical University, i Shenyang, i Liaoning provinsen. Zhang forteller at tilstanden er alvorlig.

– Diagnosen hans, dødelig leverkreft, er veldig alvorlig og vi tror ikke han kan kureres, men han er på et veldig godt sykehus, sier Zhang.

Liu Xiaobo * En av Kinas mest kjente dissidenter * Litteraturviter og forfatter, 54 år gammel * Gjesteforeleste ved flere utenlandske utdanningsinstitusjoner. På slutten av 1980-tallet var han gjesteforeleser ved Østasiatisk Institutt på Universitetet i Oslo * Var aktiv i protestene på Den himmelske freds plass i 1989. Han satt deretter fengslet i to år og mistet sin stilling ved universitetet. * Har også flere ganger senere blitt arrestert av politiet for sitt engasjement i demokratibevegelsen. * 25. desember 2009 ble han dømt til 11 års fengsel for å ha medforfattet og underskrevet det politisk manifestet «Charter 08», som krever demokrati og politiske reformer i Kina. * 8. oktober 2010: Tildelt Nobels fredspris Kilde: NTB

Fortsatt invitert til Norge

Nobelkomiteen har i en uttalelse understreket at «Liu Xiaobo har en stående invitasjon til å komme til Oslo for å motta vår hyllest».

– Komiteen er glad for at Liu Xiaobo omsider er ute av fangenskap, men beklager samtidig på det sterkeste at det måtte alvorlig sykdom til før kinesiske myndigheter gikk med på å løslate ham, skriver Nobelkomiteen i en pressemelding.

Zhang tror imidlertid det blir vanskelig for Liu å komme til Norge for å motta prisen.

– Han er veldig syk. Vi trenger mer informasjon før vi kan si noe om han kommer til å bli værende på sykehus eller om han kommer til å bli sendt tilbake til fengsel, sier advokaten.

Krever løslatelse

Nobelkomiteen understreker samtidig at de holder kinesiske myndigheter ansvarlig.

– Kinesiske myndigheter bærer et stort ansvar hvis frihetsberøvelsen har medført at Liu Xiaobo ikke har fått den medisinske hjelpen han trengte i tide. Komiteen håper at han nå blir løslatt uten vilkår og gis mulighet til å få den best mulige behandlingen for sykdommen, det være seg i Kina eller i utlandet, skriver Nobelkomiteen.

Også Amnesty har gått ut på Twitter og bedt om at Liu løslates umiddelbart og betingelsesløst.

– Hvis han er så syk at han er fanget i sykesengen og rommet hans er bevoktet av politi, er ikke dette noen reel løslatelse. Spørsmålet nå er i hvilken grad kinesiske han vil begrense hans mulighet til å kommunisere, og ikke minst om han kan tilbringe tid med sin kone, sier Gerald Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty, til VG.

Familien til advokat: – Så veldig syk ut

Shang Baojun, en annen advokat som representerte Liu, siterer familiemedlemmer når han forteller til South China Morning Post at han så veldig syk ut.

Lius kone sitter fortsatt i husarrest, og Folkvord mener neste skritt er at hun må settes fri når ektemannen går bort.

Det var etter at Nobels fredspris gikk til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010 at Norge mistet politisk kontakt med Kina og det oppsto en isfront mellom landene.

Liu ble dømt til elleve års fengsel i 2009 for å ha vært medforfatter av et opprop til støtte for politisk demokrati i Kina, kalt «Charter 08», et politisk manifest om økt demokrati i Kina.

Han har sittet fengslet i Jinzhou nordøst i Kina.

Xiaobo var lenge kjent som en frittalende kritiker av Kinas kommunistiske parti og var aktiv i protestene på Den himmelske freds plass i 1989, noe som førte til at han ble fengslet to år senere. På 90-tallet ble han igjen fengslet for sine politiske aktiviteter i demokratibevegelsen.