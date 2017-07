Fredsprisvinner Liu Xiaobo er død, 61 år gammel.

Nyhetsbyrået AFP og britiske BBC siterer kinesiske myndigheter på nyheten.

Tidligere i uken ble det meldt at tilstanden til den tidligere fredsprisvinneren var kritisk, men at han ble gitt den beste behandlingen han kunne få.

Liu Xiaobo, som ble 61 år gammel, fikk Nobels fredspris i 2010.

– Vi har mottatt budskapet om Lius død med sorg. Det er tragisk at han døde i fangenskap, sier formann i Nobelkomiteen Berit Reiss-Andersen til VG.

FIKK FREDSPRIS: Slik så det ut da Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris. Daværende formann i Nobelkomiteen, Thorbjørn Jagland, til venstre. Foto: Bjåland Nils , VG

Xiaobo ble i 2009 dømt til elleve års fengsel for å ha medforfattet og underskrevet det politiske manifestet Charter 08, som krever demokrati og politiske reformer i Kina.

– Det er ingenting kriminelt i noe av det jeg har gjort, men jeg klager ikke på noe, uttalte han i retten, ifølge BBC.

Året etter ble han altså tildelt Nobels fredspris, uten selv å være til stede. Utdelingen skjedde til tross for at Kina på forhånd advarte Nobelkomiteen og i ettertid reagerte kraftig overfor Norge.

I mai i år ble han diagnostisert med langt fremskredet leverkreft og overført til et sykehus for behandling. To leger fra USA og Tyskland, som besøkte Liu på sykehuset lørdag, konkluderte med at det ville ha være trygt for Liu å få behandling i utlandet, slik han selv ønsker.

Erna Solberg har hittil nektet å uttale seg om hvor vidt hun støttet EUs krav om frigivelse av Liu Xiaobo, og høstet kritikk for måten hun har håndtert saken på.