Kjemper for å holde liv i Liu Xiaobo

Tilstanden til Liu Xiaobo er kritisk, men Kina hevder at den kreftsyke dissidenten og nobelprisvinneren får verdens beste behandling.

EU er i tett kontakt med Kina for å få Liu til Europa, men myndighetene i Beijing har avvist alle tilbud om å sende Liu Xiaobo til utlandet.



Kina fastholder at Liu, som ble tildelt Nobels fredspris i 2010, er for syk til å kunne transporteres og at han uansett ikke vil få bedre behandling i utlandet enn det han nå får i Kina.

Sykehuset i Shenyang opplyser at 61-åringen er overført til akuttavdelingen der legene nå aktivt arbeider for å holde liv i ham.

– Den nasjonale ekspertgruppens syn er at tilstanden er kritisk for pasienten, heter det i en kunngjøring.

Liu vil behandles i utlandet

Liu ble i 2009 dømt til elleve års fengsel for å ha medforfattet og underskrevet det politiske manifestet Charter 08, som krever demokrati og politiske reformer i Kina.

Året etter ble han tildelt Nobels fredspris. Kinas viseutenriksminister advarte Nobelkomiteen mot prisutdelingen og reagerte i etterkant med en seks år lang kald front. I fjor ble kontakten mellom Norge og Kina gjenopprettet, til jubel fra norsk industri.

I mai i år ble han diagnostisert med langt fremskredet leverkreft og overført til et sykehus for behandling. To leger fra USA og Tyskland, som besøkte Liu på sykehuset lørdag, konkluderte med at det ville ha være trygt for Liu å få behandling i utlandet, slik han selv ønsker.

Presset øker mot taus Solberg

Presset øker mot statsminister Erna Solberg, som nekter å uttale seg om hvorvidt hun støtter EUs krav om frigivelse.

SV, Ap, KrF og Venstre er kritiske til Solbergs håndtering av saken. En kinesisk professor mener en Liu Xiaobo-uttalelse fra Solberg kan skade Norge-Kina-forholdet på nytt.

