Kina og Norge gjenopptar den politiske kontakten: – Dette har vært krevende

Den seks år lange og kalde fronten mellom Norge og Kina er over. Nå skal forholdet normaliseres, melder statsminister Erna Solberg.

– På basis av en felles erklæring etablerer vi fra i dag full normalisering av våre politiske og diplomatiske forhold med Kina, sier Erna Solberg i en erklæring til Stortinget.



Norge har ikke hatt politisk kontakt med Kina siden 2010, da Nobels fredspris gikk til Liu Xiaobo og det ble et voldsomt rabalder og isfront i Norges forhold til Kina.

– Dette har vært krevende for oss i mange internasjonale sammenhenger og mange enkeltsaker. Det har også vært krevende for norsk næringsliv. Det at vi nå har kunnet normalisere vårt forhold er et resultat av et langsiktig og møysommelig diplomatisk arbeid på mange nivåer for å gjenopprette tilliten mellom våre to land, sier Solberg.



- Vi har ikke gitt innrømmelser



– Nå ser vi fremover på de mulighetene som åpner seg for samarbeid med Kina, understreker statsministeren.



Landene gjenopptar forhandlingene om frihandelsavtale, opplyste Utenriksdepartementet i dag tidlig. Aksjene til de store norske sjømatselskapene reagerte umiddelbart opp etter at nyheten ble kjent.

– Det åpner store muligheter for norsk næringsliv, som har opplevd at å ikke ha dragkraft fra politisk samarbeid, har vært en barriere, sier Solberg.



Etter stortingsmøtet fikk statsministeren spørsmål om hva det nye, gode forholdet til Kina har kostet Norge.



– Vi har ikke gitt innrømmelser, men vi har laget et tillitsskapende arbeid over tid som har bidratt til at vi er i den situasjonen vi er i nå, svarte statsministeren.

SEIER FOR REGJERINGEN: Da statsminister Erna Solberg i dag kunngjorde at diplomatisk arbeid har ført fram, og at Norge nå normaliserer forholdet til Kina, høstet hun gratulasjoner i Stortinget. Arkvifoto: Thomas Nilsson , VG

Utenriksminister Børge Brende er i Beijing og har hatt møter med Kinas utenriksminister og statsminister.

Der har de blant annet tatt opp full normalisering av norsk eksport til Kina og faglig samarbeid om blant annet klima og Arktis.

– Situasjonen siden 2010 har vært krevende. Normaliseringen av vårt forhold er et resultat av et langsiktig og møysommelig diplomatisk arbeid på mange nivåer for å gjenopprette tilliten mellom våre to land, sier utenriksminister Børge Brende (H), som befinner seg i Beijing.

2014: Erna nekter å treffe Dalai Lama.

Hareide: – Tør å være kritisk



Fra talerstolen anerkjente Ap-leder Jonas Gahr Støre arbeidet til regjeringen og diplomatiet med å normalisere forholdet til Kina. Regjeringen og byråkratene høstet i dag rekker av hyllester og gratulasjoner fra talerstolen i Stortinget.

KrFs Knut Arild Hareide brukte sin tid ved talerstolen i Stortinget til å minne om at Norge må tørre å sette søkelys på kritikkverdige forhold i Kina, på tross av at landene har gjenopptatt kontakten.

Det samme poenget, om å løfte frem menneskerettigheter, kom også Venstre-leder Trine Skei Grande med.

– Det er viktig at Norge tør å være kritisk til forhold vi burde være kritisk til, sa Hareide i Stortinget.

