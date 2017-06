Fredsprisvinner Liu Xiaobo prøveløslates på medisinsk grunnlag

Fredsprisvinner Liu Xiaobo prøveløslates etter å ha blitt diagnostisert med dødelig leverkreft.

Det er Liu Xiaobos bror Liu Xiaoxuan som opplyser at fredsprisvinneren ble diagnostisert med dødelig leverkreft 23. mai i år, skriver South China Morning Post.

Xiaobos advokat, Mo Shaoping, opplyser at han tidligere har fått behandling i fengsel, men at Xiaobo nå får behandling på et sykehus i Shenyang. Behandlingen på sthehus skjer etter at ønske om at han får behandling utenfor fengselet ble godkjent.

– Han er en modig og fredelig menneskerettighetsforkjemper som aldri burde vært fengslet, skriver Amnesty på Twitter.

De opplyser videre at de krever at han løslates umiddelbart og betingelsesløst.

BRØDRE: Dette bildet av Liu Xiaobo (t.v.) og broren Liu Xiaoxuan (t.h.) har blitt gitt ut av familien. Bildet er tatt i 2005 i Guangzhou i sørlige Kina. Foto: Handout , AFP

Det var etter at Nobels fredspris gikk til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010 at Norge mistet politisk kontakt med Kina og det oppsto en isfront mellom landene.

Thorbjørn Jagland som ledet nobelkomiteen som ga Xiaobao fredsprisen sier til VG at komiteens regelverk forhindrer ham fra å uttale seg om saken, og henviser til nåværende leder Berit Reiss-Andersen. Det har ikke lykkes VG å få kontakt med henne.

– Dette er en fryktelig trist beskjed, sier Geir Lundestad til VG.

Han var direktør for Det norske nobelinstitutt da Xiaobao fikk fredsprisen. Han tør ikke spekulere om hvorvidt den kinesiske dissidenten endelig kan komme til Norge for å motta fredsprisen.

– For det første er det ikke sikkert helsetilstanden hans tillater det. For det andre spørs det om myndighetene tillater det, sier Lundestad som advarer mot å se løslatelsen som nye takter fra Kina.

– Dette er overhodet ikke noen oppmykning fra det kinesiske regimet. Det er et rent minimum av et humanitært tiltak, sier Lundestad.

STORE PROTESTER: Demonstranter protesterer for løslatelse av fredsprisvinneren i Hong Kong, desember 2016. Foto: Tyrone Siu , Reuters

Liu ble dømt til elleve års fengsel i 2009 for å ha vært medforfatter av et opprop til støtte for politisk demokrati i Kina, kalt «Charter 08», et politisk manifest om økt demokrati i Kina.

– Han har vært en sterk talsmann for at grunnleggende menneskerettigheter skal gjelde også i Kina, sa daværende leder Torbjørn Jagland i Nobelkomiteen da han annonserte vinneren.

Han har sittet fengslet i Jinzhou nordøst i Kina, skriver NTB.

Xiaobo var lenge kjent som en frittalende kritiker av Kinas kommunistiske parti og var aktiv i protestene på Den himmelske freds plass i 1989, noe som førte til at han ble fengslet to år senere. På 90-tallet ble han igjen fengslet for sine politiske aktiviteter i demokratibevegelsen.