Ny studie: Jenter drikker nesten like mye som gutter

BERLIN (VG) Dagens unge kvinner haler innpå guttene i alkoholkonsum og nesten like mange kvinner som menn har alkoholproblemer, viser en ny, verdensomspennende studie.

Det er sen ettermiddag og på ett av Berlins mange utesteder er bordene allerede fulle av tørste folk. Mellom to flasker vin sitter fire kvinner. Latteren runger i lokalet.

– Vi trenger ingen anledning for å drikke noe godt. Når vi er sammen, venner eller familie, er det hyggelig med drikke til, sier de kvinnene til VG.

I en ny studie har forskere sammenlignet alkoholkonsumet til generasjoner gjennom de siste hundre årene. Hver generasjon kvinner har halt innpå sine promilleglade brødre. Menn og kvinners drikkevaner har aldri før vært så like som nå.

16-25-årige jenter i dag drikker nesten like mye som sine mannlige jevnaldrende, viser den verdensomspennende studien med data fra de siste hundre årene, nylig publisert i British Medical Journal. Også i Norge ser man dette mønsteret.

– Blant norsk ungdom i 15-16-års alderen er forskjellene nå ganske små. Jevnt over kan vi si at i europeiske land hvor jenter drikker ofte eller mye per gang, så finner vi tilsvarende eller enda litt mer blant guttene. Danske jenter, for eksempel, er på europatoppen når det gjelder å drikke mye av gangen, men det er også danske gutter, sier Ingeborg Rossow, forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning, (SIRIUS) til VG.

– Dårlig for folkehelsen



Den nye studien er satt sammen av mange tidligere studier hvor man sammenligner guttenes alkoholkonsum med jentenes, for å få et forholdstall.

For personer født mellom 1891 og 1910, var det 2,2 ganger større sjanse for at en mann drakk alkohol, som en kvinne. Det var 3 ganger mer sannsynlig at han drakk mengder som kunne være problematiske, og 3,6 ganger større sjanse for at en mann fikk alkoholrelaterte helseproblemer, som en kvinne.

For dem som i dag er mellom 16 og 25 år er forholdstallet for de samme tre kategoriene 1,1 ganger, 1,2 ganger og 1,3 ganger. Aldri før har forskjellene vært så små.

SER EN ØKNING: Vi drikker klart mer enn hva vi gjorde på 1990-tallet og blant norske tenåringer er forskjellen mellom jenter og gutter nesten utjevnet, forteller forsker i Statens institutt for rusmiddelforskning, Ingeborg Rossow. FOTO: SIRIUS.

På utestedet i Berlin kan Anna (47) kjenne seg igjen i undersøkelsen.

– Moren min drikker ikke i det hele tatt, i likhet med mange kvinner i hennes generasjon, født på førtitallet. Vi, derimot, kan gjøre hva vi vil. Slik som menn gjør!, sier Anna fornøyd til VG.

Hun og venninnene nyter gjerne alkohol når de treffes. Forsker Rossow mener at selv om mindre forskjeller i normer mellom kvinner og menn er bra i et likestillingsperspektiv, er ikke utviklingen utelukkende positiv for samfunnet.

– De minskede kjønnsforskjellene i alkoholbruk har i mange land skjedd samtidig som alkoholforbruket totalt har økt. Slik har det også vært i Norge. Når likestillingen kommer til uttrykk i form av en betydelig økning i alkoholforbruket, sier det seg selv at det ikke er noen folkehelsegevinst, sier SIRIUS-forskeren.

Alkoholrelaterte sykdommer resulterte i omtrent 5 millioner dødsfall på verdensbasis i 2010, ifølge The Independent.

HVER GANG VI MØTES: To generasjoner vin-nytere tilbringer kvelden sammen i Berlin. Fra venstre Besa (33) , Stella (27), Anna (47) og Stella (47) på ettermiddagsbar. Foto: Nora Thorp Bjørnstad, VG

Kan gå forbi guttene

Særlig etter 1966 har drikkevanene til kvinner og menn sett stadig likere ut, viser studien.

– Jeg drikker ofte vin, men ikke oftere enn generasjonen over meg, ler Stella og skåler med moren på andre siden av bordet.

Både hun som er født på åttitallet og den tyve år eldre moren har nå halvfulle glass med rødt foran seg. Begge de to tror at toppen av alkoholkonsum for kvinner nå er nådd. Men det har de ikke nødvendigvis rett i, forteller forsker Ingeborg Rossow til VG.

– Ser vi på røykevaner, var jo det i sin tid også først og fremst noe menn gjorde. Men de siste tiårene har andelen dagligrøykere gått ned og det er nå like mange kvinner som menn som røyker her til lands. I Sverige er det flere unge jenter enn gutter som røyker.

– Det kan derfor godt tenkes at jenter vil gå forbi gutter når det gjelder noen aspekter av drikkevaner, som for eksempel drikkefrekvens og beruselsesfrekvens. Men fordi kvinner i gjennomsnitt tåler mindre alkohol, er det nok mindre trolig at kvinner vil overgå menn i totalt forbruk, sier Rossow.