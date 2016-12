Libysk fly kapret – har landet på Malta

Et libysk fly med omkring 120 mennesker om bord er kapret og har landet på Malta, bekrefter libyske myndigheter. Kaprerne truer angivelig med å sprenge flyet.

Afriqyah Airways med omkring 120 mennesker om bord har landet på Malta, opplyser landets statsminister Joseph Muscat. Flyet, en Airbus A320, skal ha fløyet innenlands da den mulige kapringssituasjonen oppstod.

Ifølge Times of Malta er det snakk om et innenlandsfly mellom Sebha og Tripoli i Libya. Alle tilgjengelige redningsmannskaper er sendt til flyplassen i Malta.

Talsmenn for flyplassen sier til nyhetsbyrået AP at det tilsynelatende er to kaprere om bord på flyet. Samtidig skriver Times of Malta at det er snakk om kun én kaprer.

Den maltesiske statsminister skriver på Twitter at han er underrettet om situasjonen. Flyet landet på Malta omkring klokken 11.30 fredag.

Afriqiyah Airways er et flyselskap fra Libya med tilholdssted i Tripoli. Selskapet ble grunnlagt i april 2001 og opererer med innenriksruter mellom Tripoli og Benghazi samt internasjonale ruter til over 25 land i Europa, Afrika, Asia og Midtøsten.

All flytrafikk til og fra flyplassen er i øyeblikket utsatt, ifølge Times of Malta.