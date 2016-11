Gummibåt med opp mot 140 veltet i Middelhavet: Norsk skip hentet opp 12 døde

Redningsskipet Siem Pilot kjempet mot to meter høye bølger i søket etter de nærmere hundre savnede etter gummibåtkantring.

Kripos meldte på Twitter i ettermiddag at en redningsaksjonen pågikk etter at en gummibåt med migranter hadde veltet nord for Libya. Tre små barn er blant de døde.

Det var ifølge Kripos mellom 120 og 140 personer i gummibåten. 29 levende og 12 døde er så langt hentet opp av Siem Pilot. Ytterligere opp mot 100 mennesker kan være savnet.

Siem Pilot kort etter satte kursen nordover for å møte et italiensk kystvaktskip som skal ta over de døde og overlevende. Flere om bord trenger medisinsk hjelp. Andre skip fortsetter redningsaksjonen på stedet.

Gummibåten kantret om lag 20 nautiske mil nord for Libya.

Det norske skipet var først på stedet, melder NTB, som også kunne opplyse om svært dårlig vær i området og en bølgehøyden på opptil to meter.

– Det var den italienske hovedredningssentralen som ba oss om å sette kursen mot kysten av Libya fordi en gummibåt hadde problemer. Da vi kom fram, så vi at gummibåten hadde veltet. Vi satte straks lettbåtene på vannet og startet redning, sier styrkesjef Pål Erik Teigen til NTB.

Flere av de overlevende er sterkt nedkjølte og får medisinsk behandling om bord, opplyser presseansvarlig Ida Dahl Nilsen i Kripos til NTB.

Det norske forsyningsskipet inngår i EUs grensepatruljering i Middelhavet. Det sivile mannskapet er forsterket med spesialister fra Forsvaret og politiet, med kompetanse på blant annet søk, redning, identifisering og en rekke andre oppdrag.

REDDER LIV: Siem Pilot. Foto: AP

Siden i fjor sommer har Siem Pilot operert ut fra Catania på Sicilia og vært involvert i en rekke omfattende redningsaksjoner.

Siem Pilot har det siste året vært med på å redde mange titusener med mennesker. Tallet er likevel svært dystert. Så langt i år skal antallet flyktninger og migranter som har mistet livet i forsøket på å krysse Middelhavet, ha passert 3 800.

Skipet eies av Siem Meling Offshore DA, driftes av O. H. Meling, men er nå innleid av norske myndigheter. Supply-skipet er ett av to norske hovedbidrag til Frontex-operasjonen Triton – det andre er redningsskøyta «Peter Henry von Koss».

