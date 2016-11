Grufulle historier fra ny tragedie i Middelhavet

Overlevende som ble hentet opp av det norske skipet Siem Pilot utenfor Libya denne uken, bærer med seg redselsfulle vitnesbyrd. Flere barn og gravide er blant 240 som druknet i de to forlisene.

En ung liberisk kvinne, som var en av de 29 overlevende som ble hentet opp av Siem Pilot, mistet sin to år gamle sønn, sin 13 år gamle datter og sin 21 år gamle bror, ifølge UNICEF. Alle druknet etter at båten de satt i forliste i Middelhavet.

– Denne tragedien har etterlatt denne unge kvinnen i dypt sjokk etter å ha sett barna og den unge broren drukne foran seg, sier Helena Rodriguez som jobber for UNICEF på den italienske øya Lampedusa.

– Selv om kvinnen hadde betalt menneskesmuglere 2.400 dollar (rundt 19.500 norske kroner) for å reise fra Libya til Italia, nektet hun å gå på båten da hun oppdaget at den overhodet ikke var sjødyktig. Men smuglerne skjøt på dem og tvang dem til å gå ombord. Det er grunnen til at så mange druknet bare 12 kilometer fra Libyas kyst, sier Rodriguez.

To andre kvinner som ble reddet av det norske skipet, mistet også barna sine.

Gummibåt veltet

240 personer er meldt druknet i de to båtulykkene. De fleste kommer fra Senegal, Liberia, Guinea og Nigeria, ifølge UNICEF.

Det første forliset ble kjent onsdag kveld. Det norske skipet Siem Pilot var først på stedet og hentet opp 29 overlevde 25 kilometer nord for den libyske kysten. I tillegg ble tolv døde plukket opp av det norske mannskapet.

Mannskapet forteller om dårlig vær i området og en bølgehøyde på opptil to meter.

– Det var den italienske hovedredningssentralen som ba oss om å sette kursen mot kysten av Libya fordi en gummibåt hadde problemer. Da vi kom fram, så vi at gummibåten hadde veltet. Vi satte straks lettbåtene på vannet og startet redning, sa styrkesjef Pål Erik Teigen etter aksjonen.

– Forferdelig

Talskvinne Carlotta Sami i FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) opplyste torsdag at rundt 120 antas å ha omkommet i dette forliset.

I tillegg er rundt 120 personer antatt omkommet i et annet forlis i området. Opplysningene om denne ulykken ble innbrakt via to kvinner som ble funnet svømmende i sjøen utenfor den italienske øya Lampedusa. De har opplyst at båten kantret i høy sjø.

UNICEFs Helena Rodriguez var en av dem som sto klare ved havna i Lampedusa for å hjelpe de overlevende da de kom inn torsdag morgen. Flere var i dårlig forfatning, både psykisk og fysisk. Rodriguez forteller at noen var i koma og at andre hadde alvorlige brannskader fra båtdrivstoffet.

– Det er en forferdelig situasjon, sier hun.

4.200 døde

2016 ser ut til å bli det verste året til nå når det gjelder dødsfall på havet på vei over til Europa. Hittil i år har mer enn 4.200 flyktninger og migranter dødd på vei over havet.

Siem Pilot er en del av Frontex-operasjonen Triton og driver grensekontroll i Middelhavet sør for Italia. Om bord er det personell fra politiet og Forsvaret, i tillegg til sivilt mannskapet fra O.H. Meling. Kripos har det operative ansvaret for Siem Pilot på oppdraget.