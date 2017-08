Bråstopp i flyktningstrømmen til Italia

Strømmen av båtflyktninger fra Libya til Italia har den siste måneden nesten stoppet opp – selv om det nå egentlig er høysesong for menneskesmugling i Middelhavet.

I løpet av første halvår 2017 tok 96.800 migranter og flyktninger sjøveien til Italia, mens nesten 12.000 ankom Hellas og 8700 til Spania.

Av disse har minst 2400 mistet livet eller er savnet på havet, ifølge UNHCRs statistikk.

75,3 prosent av dem som har kommet seg over er menn, 9,6 prosent er kvinner og 15,1 prosent er barn.

Men siden midten av juli har det altså nesten vært en bråstopp: Kun 4000 personer har ankommet Italia, en nedgang på hele åtti prosent sammenlignet med samme periode de tre siste årene, melder New York Times.

JUNI 2017: Italiensk grensepoliti passer på en ny gruppe båtflyktninger på havnen i Augusta på Sicilia. Foto: AP

Åtti prosent nedgang

Fra disse landene kommer flyktningene Topp ti ankomstland til Italia er ifølge oversikten til FNs høykommissær for flyktninger ( UNHCR): Guinea (15,9 prosent), Nigeria (14,1 prosent), Bangladesh (12,4 prosent), Elfenbenskysten (10,5 prosent), Gambia (7,6 prosent), Senegal (6,8 prosent), Marokko (6,5 prosent), Mali (5 prosent) og Eritrea (2,8 prosent).

Etter at EU i 2016 inngikk en avtale med Tyrkia om å stoppe flyktningstrømmen til de greske øyene i Egeerhavet ble Italia igjen inngangsporten til Europa.

Mer enn 600.000 båtflyktninger har ankommet Italia siden 2013.

Flesteparten har kommet til Italia gjennom den sentrale fluktruten over Middelhavet fra nordkysten av Libya, hvor fraværet av sentrale myndigheter etter diktator Muammar Gadaffis fall har gjort det mulig for menneskesmuglere å operere i fred.

Til tross for høysommer og godt vær, tiden på året hvor menneskesmuglerne vanligvis har sendt bølge på bølge med nye flyktninger hver uke, gikk strømmen av flyktninger likevel plutselig kraftig ned for noen uker siden.

Skjønner ikke hvorfor

Ekspertene forstår ikke helt hva som skjer og hvorfor.

– Jeg forsøker fortsatt å forklare det, sier Mark Micalleg til The New York Times. Han er senioranalytiker ved Global Initiative Against Transnational Organized Crime, en organisasjon som blant annet dokumenterer menneskesmugling i Libya.

TRAGISK: En gruppe menn, flesteparten fra Senegal, på stranden utenfor Libyas hovedstad Tripoli i jauar 2017. Flyktningene dro fra kystbyen Sabratha. Etter flere dager på sjøen så de omsider land og trodde det var Italia. Flere druknet da de forsøkte å svømme i land. Foto: AFP





– Hvis du ser på den historiske ankomststatistikken, burde bølgen av flyktninger nådd en topp i juli og august. Isteden ser vi et dramatisk fall, fastslår Micalleg.

Moham Muntasser, politisk analytiker og kommentator i Libya, forteller at en ny væpnet gruppering i Sabratha som opererer under navnet Nasjonalgarden, og har tette bånd til statsminister Fayez Serajedden og den FN-godkjente samlingsregjeringen, har spilt en sentral rolle i å overtale smuglerne.

– Noen fra Libyas styrker og politiske myndigheter har bestemt seg for å stramme skruen litt, enten ved å gjøre jobben de er satt til å utføre eller ved å fortelle sine venner og slektninger i kriminelle nettverk at de bør stoppe virksomheten, i det minste en liten stund, bemerker Muntasser.

SITTENDE FAST: Tusenvis av flyktninger risikerer nå å bli sittende fast i Libya. Disse flyktningene ble reddet av Libyas marine utenfor kystbyen Sabratha hvor mange av smuglernettverkene er etablert. Foto: AFP

Press

Italienske myndigheter er under økende press for å takle krisen. I vår truet de med å stenge sine havner for frivillige organisasjoner som redder migranter og flyktninger i Middelhavet. Mottakskapasiteten er sprengt.

I juli vedtok den italienske regjeringen å yte praktisk og materiell støtte til den libyske kystvakten for å stanse menneskesmuglerne som opererer fra libysk område.

Målet var å fange opp flere migranter før de satte kursen over Middelhavet og demme opp for strømmen av migranter.

VG skrev tidligere i dag at Italia ber Norge slutte å sende asylsøkere tilbake til dem.

I tillegg har Italia vedtatt omstridte retningslinjer for hvordan de frivillige organisasjonen, som plukker opp flyktninger på havet, skal operere og har samtidig iverksatt tiltak for å minske tilgangen til båter for menneskesmuglerne.

Den siste tiden har Libyas kystvakt truet med å angripe skip til hjelpeorganisasjoner.