74 døde migranter drev i land i Libya: – Det er like grusomt hver gang

Røde Kors' medarbeidere ble møtt av et forferdelig syn da de mandag patruljerte langs en strand på kysten av Libya.

– De har nok som så mange andre forsøkt å ta seg til Europa. Men det endte på verst tenkelig måte, sier regional representant i Midtøsten for Røde Kors, Rana Kabalan, til VG.

Mandag oppdaget hennes ansatte 74 døde mennesker på en strand ved byen Zawiya i Libya da de patruljerte området.

I nærheten ble det funnet en ødelagt gummibåt.

Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) fikk ansvaret for dem samme dag. De har publisert bilder på Twitter som viser de døde i svarte og hvite likposer.

365 har mistet livet hittil i år.



– Hittil har de i år plukket opp flere hundre døde migranter. Du kan tenke deg hvordan denne jobben er. Det er like grusomt hver gang, sier Kabalan.

I årets første måned er det registrert 228 omkomne migranter.

Det er det høyeste antallet omkomne i Middelhavet i løpet av én måned de siste årene. Februar har ikke vært noe bedre: Ifølge IOM har 365 migranter mistet livet hittil i års, skriver NTB.

Direktøren for det europeiske grense- og kystvaktbyrået EBCG, Fabrice Leggeri, har tidligere uttalt at han tror dette skyldes bruken av små og dårlige båter. Det er Kabalan enig i.

– De kommer i båter av gummi, og som på ingen måte er egnet til å krysse et hav. Båtene er overfylte, mange mangler redningsvest og flere kan ikke svømme, sier Kabalan.

VANSKELIG ARBEID: - Hjelpearbeidere fra Røde Halvmåne har jobbet på stranden hvor 74 omkomne migranter har drevet i land i Libya. Foto: Røde Kors

Flest fra Syria, Irak og Afrika

Etter flyktningavtalen som ble inngått mellom EU og Tyrkia, har et økende antall reist fra Libya til Italia. Mange tusen migranter er blitt reddet av fartøyer i Middelhavet siden nyttår.

Ifølge EBCG er 4.579 migranter bekreftet omkommet etter at de forsøkte å ta seg til Europa via den sentrale ruta over Middelhavet til Italia i 2016. Men ifølge Kabalan er det store mørketall.

– Hvor mange som er savnet er det ingen som vet, men at over 5000 mennesker omkom i fluktforsøk fra Libya i fjor er ingen underdrivelse.

Og selv om det er vinter og kaldere vær, ser det ikke ut til at færre personer prøver å ta seg over Middelhavet nå.

– De fleste kommer fra Syria, Irak og Afrika. De har kun med seg det helt nødvendige, og mange mangler klær. I tillegg er situasjonen for å skaffe alle husly og mat prekær, og Røde Kors har ved flere anledninger etterlyst internasjonale tiltak, sier hun og legger til:

– I mellomtiden dør migranter på sjøen, i håp om et bedre liv. Kanskje vil bilder som dette vekke mer oppmerksomhet.