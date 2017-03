250 flyktninger og migranter fryktes omkommet i to forlis i Middelhavet

Rundt 250 afrikanske migranter og flyktninger fryktes omkommet i to forlis i Middelhavet, utenfor kysten av Libya, ifølge en spansk redningsorganisasjon.

Mannskaper på et redningsskip fra den spanske organisasjonen Proactiva Open Arms har funnet to gummiflåter som har forlist om lag 25 kilometer nord for Libyas kyst, opplyser talskvinnen Laura Lanuza.

Så langt har redningsmannskapene funnet fem omkomne personer nær de to flåtene.

– Vi tror ikke det finnes noen annen forklaring enn at disse flåtene var fulle av folk, sier hun til nyhetsbyrået AFP.

Hun legger til at slike flåter normalt frakter mellom 120 og 140 personer hver.

– Det siste året har vi aldri sett noen av disse flåtene som ikke har vært overfylte, sier hun.

VGs kommentator: EU nøler i ny migrasjonskrise

De fem som ble funnet er mellom 16 og 25 år, og at de trolig druknet 24 timer før de ble funnet.

Ifølge AFP har antallet båter fra Libya økt de siste månedene. Bare siden forrige søndag har 5000 mennesker blitt reddet av båter, skriver nyhetsbyrået.

Februar: 74 døde migranter drev i land i Libya

Siden starten av 2017 har over 21.000 mennesker blitt reddet fra båter, og fraktet til Italia.

Det er mer enn dobbelt så mange som på samme tid de siste årene.