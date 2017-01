Norge pumpet 600 millioner inn i vannkraftverk i Liberia

Liberias kraftsektor ble ødelagt i borgerkrigen. Nå har 603 millioner norske kroner bidratt til ny strømproduksjon.

– Liberia er et av verdens fattigste land, og det har vært gjennom borgerkrig og ebola. Hvis de skal ha noe som helst sjanse til å reise seg igjen, må man gjenoppbygge kraftsektoren, sier utenriksminister Børge Brende (H) til VG.

I midten av desember deltok han på gjenåpningen av vannkraftverket Mount Coffee utenfor Liberias hovedstad Monrovia. Da var det gått 26 år siden kraftverket sist var i drift, etter at det ble ødelagt under borgerkrigen i landet.

Norge har sammen med Tyskland, USA og Den europeiske investeringsbanken bidratt til rehabilitering av kraftverket, som skal produsere fornybar elektrisitet inn i strømnettet i Monrovia. Etter planen skal vannkraftverket være ved full kapasitet i oktober neste år.

GJENOPPBYGD: Første turbin ved Mt. Coffee ble igangsatt 15. desember, og nå leveres strøm for rundt 45 000 husholdninger i Monrovia ifølge UD. Foto: DAWNUS INTERNATIONAL LIMITED

Hardt rammet kraftsektor



– I tiden som kommer vil mer enn hundre tusen husholdninger få tilgang til ren strøm. Det utgjør rundt en halv million mennesker, sier Brende.

– Det blir tryggere nabolag gjennom at det blir gatelys, det blir lys til lekselesing og bedre helsefasiliteter. Det er et virkelig gjennombrudd for landet.

I en rapport fra Verdensbanken i 2011 het det at «Liberia har trolig den laveste tilgangen til offentlig elektrisitet i hele verden».

Ikke bare Mount Coffee, men kraftsektoren generelt i Liberia ble rammet av store ødeleggelser under borgerkrigen, som tok slutt i 2003.

– Innen 2005, var det som var igjen, ødelagt av plyndring, skriver Verdensbanken i sin rapport.

Per mai i år hadde mindre enn syv prosent av befolkningen i Monrovia tilgang på elektrisitet, ifølge U.S. Agency for International Development.

– Man har erstattet vannkraften med dieselaggregatorer som er veldig kostbart og ekstremt miljøskadelig, sier Brende.

Foto: UD

En milliard



Energisamarbeidet mellom Norge og Liberia ble innledet etter at Ellen Johnson Sirleaf ble president i 2005. Hun hadde elektrifisering som et av sine viktigste valgløfter og var selv til stede ved gjenåpningen av Mount Coffee.

Den liberiske regjeringens mål er nå at 70 prosent av befolkningen i Monrovia skal være koblet på strømnettet i 2030, mens dekningen på landsbasis skal være 35 prosent.

Den samlede norske støtten til energisektoren i Liberia siden 2007 er på om lag en milliard kroner, ifølge utenriksdepartementet.