VG i Libanon: Full krig i flyktningleir

SAYDA (VG) Flere er drept etter at det har brutt ut væpnede kamper i Libanons største flyktningleir.

Røyken stiger opp fra de trange og til vanlig svært så travle gatene i Ain Al-Hilweh-leiren i Sayda i Libanon. Skuddsalvene og granatnedslagene levner ingen tvil om alvoret.

Libanons største og trangeste palestinske flyktningleir, som ifølge det offisielle FN-tallet huser knappe 55 000 mennesker, er omgjort til et krigslignende område.

Urolighetene startet fredag og har fortsatt gjennom helgen. VG var vitne til at konfliktens tredje dødsofferet ble rullet inn på likhuset på Hamsari-sykehuset, som ligger så nærme leiren at skytingen høres godt.

Mamdouh Sawi ble 62 år.

Han bodde, tilfeldigvis, midt i konfliktens sentrum. Sønnen Ali Sawi (29) fulgte sin far til likhuset. Den ene hånden hans er helt rød av blod. Farens blod. Klærne bærer røde flekker.

For noen minutters siden ble han farløs. Han forteller at han prøvde å redde familien over til den andre siden av gaten. Først moren og søstrene hans. Faren, som hadde hjerteproblemer, måtte ha hjelp til å ta seg ut.

– Da jeg kom tilbake for å hente min far var rommet han satt i truffet av en granat, og han var død, sier Sawi.

I SORG: Ali Sawi (t.h.) fant sin far Mamdouh Sawi død i sitt eget hjem. Blodig kom han på sykehuset. Foto: Harald Henden , VG

«No-go-zone»

Ain Al-Hilweh • Ligger i byen Sayda i Libanon. • I denne leiren samlet palestinske flyktninger seg etter at staten Israel ble opprettet i 1948. • FN startet operasjoner i leiren i 1952, da med å erstatte telt med bygninger. • Ifølge FN er det 54.116 registrerte flyktninger i leiren. Men det reelle tallet på hvor mange som befinner seg i leiren kan være langt høyere. Ifølge Middle East Monitor skal organisasjonen Anera ha estimert leirens innbyggertall til 120.000. Ifølge AFP er det 6000 mennesker som har flyktet fra krigen i Syria i leiren, dette tallet kan også være langt høyere. • Den største av de palestinske flyktningleirene i Libanon, og den trangeste ifølge Anera. • FN la ned sine prosjekter i leiren i desember i fjor, fordi det også da var voldelige sammenstøt, ifølge Middle East Monitor. • Ifølge FN er det dårlige og små boforhold for flyktningene som bor der, og enkelte lever i ekstrem fattigdom.

De siste årene har det ofte vært snakk om såkalt «no-go-zone» i Europa, i blant annet Sverige og Frankrike. Steder politi og myndigheter angivelig ikke beveget seg inn i.

Ain Al-Hilweh-leiren er en «no-go-zone» for statlige aktører i Libanon.

VG var rundt leiren i søndag. Ikke en eneste politimann var å se. Militæret holder vakt ved alle innganger til leiren, men de setter ikke sin fot inni leiren.

Heller ikke når de som bor der dreper hverandre.

De må gjøre opp seg imellom.

Dette skriver seg fra en avtale mellom libanesiske myndigheter og palestinerne. Sikkerheten i de palestinske flyktningleirene i Libanon ivaretas av en felles komité sammensatt av forskjellige palestinske fraksjoner.

Det betyr at palestinerne lager sine egne sikkerhetsgrupper som har kontroll inni leirene.

Det er denne kontrollen som nå har blitt utfordret av det som palestinerne karakteriserer som ekstremister.

IS og al-Qaida

På spørsmål fra sengen på Hamsari-sykehuset, hvor han behandles for å ha blitt skutt tvers igjennom skulderen av en snikskytter, forteller Jamal Kodsieh (50) at han med «ekstremister» mener de som har samme tankesett som terrorgruppen den islamske stat (IS), som også går under akronymene ISIS, ISIL og Daesh.

Disse skal ha hatt kontroll over et lite kvartal i leiren tidligere, men da de prøvde å utvide, slo palestinerne tilbake. Kodsieh sier han er general i den palestinske frigjøringsorganisasjonen Fatah, og nå leder en av sikkerhetsgruppene i Ain Al-Hilweh-leiren.

Nyhetsbyrået AP karakteriser leiren som «notorisk lovløs» og at enkelte ekstremister som holder til der sympatiserer med IS og al-Qaida.

Snikskyttere

På en høyde, noen titalls meter fra der kampene pågikk, kunne VG se personer med håndholdte våpen som skjøt. Skuddsalvene kom jevnlig og det slo ned granater med ujevne mellomrom.

SKYTER: Her kjemper palestinske sikkerhetsstyrker mot ekstremister i Ain Al-Hilwe-leiren i Libanon. Foto: Harald Henden , VG

– Det er store ødeleggelser, sier ambulansesjåfør Naser Ajram (48) som forteller at det er vanskelig å få skadde ut på grunn av snikskyttere.

Generaldirektør Riad Abo El-Aynein ved Hamsari-sykehuset forteller at ambulansene kommer seg enkelt frem til rett ved der kampene pågår og at skadde hentes derfra.

Mange i leiren har flyktet de siste dagene, og rett utenfor en av inngangene leker barn mens metallyden av skyting overdøver deres stemmer.

Universitetsstudent Abed Al-Rahman Makdah (20) forteller at han har bodd i leiren hele livet og håper han skal fortsette å gjøre det, til tross for at han nå ligger splintskadet på sykehuset.