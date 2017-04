– Trump vil vise seg frem

TRIPOLI (VG) Både tilhengere og motstandere av Assad-regimet reagerer sterkt på USAs angrep i Syria.

– Dette viser at USA kan slå ut strategiske syriske installasjoner, men de har ikke gjort det tidligere. Istedenfor å hylle USA, bør vi fordømme dem, sier Mohammad Abdel Karim Ibrahim.

Han representerer det libanesiske frigjøringspartiet, som har et søsterparti i Syria. De er motstandere av Syrias president Bashar al-Assad. Han sier at alle regimekritikere nå forstår at «amerikanerne er løgnere», ettersom de gjentatte ganger har fordømt Assads handlinger helt siden 2011 og trukket opp en rød linje, men ikke gjort noe med det - før nå.

– Trump ville vise omverdenen at han er annerledes. Han ville vise seg frem, men utenrikspolitikken til USA er den samme, sier Ibrahim.

– Jeg fordømmer handlingen. Jeg fordømmer Trump, sier Ali Feddah i det arabiske demokratiske partiet, som er det alawittiske partiet i Libanon. De er meget tett tilknyttet Assads regjerende parti.

REGIMETRO: Ali Feddah representerer det arabiske demokratiske partiet, som er det alawittiske partiet i Libanon. På pulten står et bilde av Syrias president Bashar al-Assad. Foto: Harald Henden , VG

Han mener man nå hadde en mulighet for fredsforhandlinger i Syria, men at alt kan forverre seg igjen med Trumps bomberaid.

– Dette er en komedie

REGIMEKRITIKER: Mohammad Abdel Karim Ibrahim i det libanesiske frigjøringspartiet støtter opposisjonen i Syria. Foto: Harald Henden , VG

VG snakker med de to midt i hjertet av Syrias såkalte «nærområde», som har vært ordet norske politikere har brukt. I Libanon, med rundt seks millioner innbyggere, har over en million syriske flyktninger meldt sin ankomst. Hvor mange hundre tusen som bor der uten å ha registrert seg vet ingen.

En dysfunksjonell stat har ingen mulighet til å hjelpe disse, noe som blant annet gir seg utslag i gatebarn som tigger og selger til livets opphold.

Libanon er svært knyttet til Syria. De deler ikke bare en 375 kilometer lang grense, landet har også mange av de samme skillelinjene.

Her finner man den sjiamuslimske sekten alawitter, som Syrias president Bashar al-Assad tilhører. Irans innflytelse er stor, både politisk og gjennom den mektige libanesiske militsen Hizbollah, som kjemper på Assads side i Syria. Dessuten er majoriteten i begge land sunnimuslimer.

DISKUTERER STORPOLITIKK: – Krigen er der, men vi føler flammen her, sier Omar Alhaj (40) (t.h) i Tripoli. Han reparerer bilen til sin fetter Nazih Mesto (38) (t.v.) . I bakgrunnen sitter vennen Mohamad Baghdadi (35) og røyker. Foto: Harald Henden , VG

– Dette er en komedie, sier Omar Alhaj (40) om USAs bombing. Han sikter til at Russland fikk beskjed på forhånd om hva som var målet. Dermed kunne flybasen evakueres.

USAs angrep på Syria 4. april 2017 førte et angrep med kjemiske våpen til at flere titalls mennesker ble drept i Idlib i Syria.

Natt til 7.april 2017 avfyrte USA 59 Tomahawk-missiler mot en regimestyrt flybase i Shayrat utenfor Homs i Syria.

Den libanesiske bilmekanikeren håper USA vil fortsette angrepene, og slå til hardere neste gang.

Forstår ikke Vesten

Flere av de VG snakker med i den libanesiske byen Tripoli, tre mil fra grensen til Syria, uttrykker en dyp skuffelse over at Vesten ikke har grepet inn i krigen i Syria tidligere. Enkelte estimater sier at opp mot en halv million mennesker er drept siden 2011.

Folk spør seg om årsaken ligger i at de aller fleste drepte er muslimer. De trekker sammenligningen med dyr, og viser til strenge dyrevernslover i Europa. De forstår ikke hvorfor slike nasjoner ikke har grepet inn i det som har skjedd i nabolandet.

I Tripoli er et av kvartalene delt. Oppover en åskam bor alawittene. De støtter i hovedsak Assad. Nedenfor holder sunnimuslimene til. Blant dem er det svært mange motstandere av Assad. I mellom dem står den tungt bevæpnede libanesiske hæren, med sine pansrede kjøretøy.

Gjennom årenes løp har det en lang rekke ganger brutt ut voldelige konflikter mellom naboene. Hundrevis av kulehull i murhusene taler sitt tydelige språk.

STØTTER BOMBING: Syriske Ali Al Mohamad (42) er egentlig fra Homs. Nå sykler han rundt i Tripoli og selger kaffe. Foto: Harald Henden , VG

Syriske Ali Al Mohamad (42) er egentlig fra Homs. Der var han møbelsnekker. Nå selger han kaffe fra sin eldgamle, rustne sykkel i Tripoli. Han er glad for at USA endelig angrep, og tror det kan påvirke Assads fremtidige handlinger.

– Men det er ikke nok. Det skulle vært mer, sier han.

– Vi støtter det USA gjorde, men hvorfor gjorde de ikke noe da Russland drepte sivile, spør slakter Hassan Masoud (62) som i 45 år har jobbet i forretningen sin i Tripoli og sett alle krigene som har blitt utkjempet i gaten utenfor.