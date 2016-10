Leonardo DiCaprio om klimakrisen: – Opp til alle å løse

Årets viktigste klimaavtale ble i natt inngått mellom 197 land, mener klimaminister Vidar Helgesen (H). Den amerikanske skuespilleren Leonardo Di Caprio støtter politikerne, og sier alle har et ansvar for å løse klimakrisen.

Dokumentaren om klimaforandringer, «Before the flood», kommer ut 21. oktober. I spissen er Leonardo DiCaprio som engasjerer seg i klimadebatten. Tidligere har han uttalt at han har vært svært bekymret for klimakrisen. Dokumentaren setter søkelys på klimaforandringene.

Historisk klima-avtale i Rwanda



HFK-gasser * Hydrofluorkarboner (HFK) er en gruppe svært potente klimagasser som blant annet brukes i aircondition-anlegg, frysere og varmepumper. * Noen av HFK-gassene har en effekt på klimaet som er flere tusen ganger sterkere enn CO2. * Utslippene av HFK er imidlertid langt mindre, og levetiden i atmosfæren mye kortere. * Gassene ble i sin tid tatt i bruk som erstatning for andre gasser som bidro til å ødelegge ozonlaget. * Den raskt økende bruken av aircondition i utviklingsland har gjort HFK-gassenes bidrag til den globale oppvarmingen til et betydelig problem. * Bruken har inntil nå vokst raskt, og HFK-gassene kunne ha løftet klodens temperatur med 0,5 grader i løpet av dette århundret hvis ikke noe var blitt gjort for å begrense bruken. (Kilde: NTB)

Samtidig kom verdens miljø- og klimaministre i natt frem til en historisk avtale om kutt i spesielt kraftige klimagasser på en stor konferanse i Kigali i Rwanda.

– Dette er trolig det enkeltvedtaket som vil gi størst utslippkutt hittil. Denne avtalen betyr at global oppvarming kan reduseres med opp mot en halv grad ved århundrets slutt, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) til VG.

Han har representert Norge i forhandlingene.

Helgesen mener den nye klimaavtalen er den viktigste klimasaken i verden i 2016.

Norge og Helgesen spilte en aktiv rolle blant annet ved å bidra til at Indonesia godtok avtalen.

– Selve forhandlingene var krevende, og det var slett ikke gitt at vi kom frem til en avtale. Derfor er jeg veldig fornøyd med at vi kom i havn, sier Helgesen til VG fra flyplassen i Kigali.

STORFORNØYD: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) fotografert under forhandlingene om den såkalte Montrealprotokollen i Rwandas hovedstad Kigali. Foto: Jo Randen , Klima- og Miljødepartementet

Prosessen med å redusere bruken skal begynne i rike land i 2019. En lang rekke utviklingsland får bedre tid til å omstille seg og skal begynne å kutte betydelig i bruken av KFK-gasser i 2024.

India, Pakistan og et fåtall andre land fikk aksept for at de kan vente til 2028 før de begynner omstillingen.

Gassene som kalles hydrofluorkarboner (HFK), brukes blant annet i aircondition-anlegg og frysere. HFK-gassene står i dag for om lag én prosent av de globale klimagassutslippene, men er den gassgruppen som vokser raskest, ifølge Klima- og miljødepartementet.

Svært miljøuvennlig



Det er anslått at bruken av HFK–gassene fram mot 2020 vil øke med omtrent 10 prosent årlig.

Noen av dem har en negativ effekt på klimaet som er flere tusen ganger kraftigere enn CO2. Men levetiden i atmosfæren er mye kortere, noe som betyr at utslippskutt raskt kan bidra til å begrense den globale oppvarmingen.

Samtidig med at verdens miljøministre kommer frem til forpliktende avtaler, driver den 41-årige skuespilleren DiCaprio sin egen klimakamp.

Nyhetsbyrået AFP skriver at den 41-årige skuespilleren reiser verden rundt for å møte eksperter og politikere for å avsløre omfanget av klimakrisen og finner i tillegg ut hvordan de kan løses. Tidligere har skuespilleren også møtt paven for å diskutere klimatrusselen.



– Vi mister tid raskt



– Jeg ønsker ikke å skremme folk eller å presentere statistikker og fakta som vi allerede kjenner til. Jeg vil fokusere på hva som kan gjøres umiddelbart slik at vi kan forlate planeten i levelige forhold til fremtidige generasjoner. Vi mister tid raskt, sier DiCaprio.

Hans nye nye klima-dokumentar viser hvordan klimaendringene påvirker miljøet og hva samfunnet kan gjøre for å forhindre død av truede arter og økosystemer over hele planeten.

Når det kommer til spørsmålet om løsningen på klimakrisen, er budskapet fra DiCaprio klart;

– Det er opp til oss.

Den amerikanske skuespilleren håper forbruket innen palmeolje-produkter vil stoppe opp, at vi erstatter kjøtt og kylling med flere grønnsaker og at vi erkjenner sannheten om klimaforandringene.

Ettersom Paris-avtalen om å begrense den globale temperaturen trer i kraft 4.november ber den amerikanske skuespilleren enkeltpersoner om å undersøke sine egne vaner og bruke sin stemme klokt til å takle problemet. DiCaprio, som også har blitt utnevnt som fredsambassadør for FN, går blant annet hardt ut mot politikere og store selskaper for deres holdninger til klimadebatten, deriblant Trump.

Hør DiCaprios klimatale ved FNs klimamøte i New York i 2014: