Le Pen på krigsstien fra første minutt

AMIENS (VG) Ytre-høyrekandidat Marine Le Pen gikk i strupen på rival Emmanuel Macron fra første stund i den franske presidentvalgkampens avgjørende TV-debatt.

VGs EUROPA-KONTOR Nora Thorp Bjørnstad Ta kontakt og følg meg på:

E-post: nora@vg.no Snapchat: @norathorp

Kveldens debatt er den viktigste i presidentvalgkampen, når det kun gjenstår to dager for kandidatene å drive kampanje. Den direktesendte TV-sendingen, har alltid svært høye seertall og har tidligere år trukket til seg mellom 17 millioner og 30 millioner franskmenn.

I kveld fikk seerne et show i høyspenn fra første stund. Marine Le Pen fikk ordet først, og med et bredt smil stirret hun rivalen Macron rett i øynene over debattbordet og sa:

– Du er kandidaten for en ukontrollert globalisering, usikkerhet og økonomisk ødeleggelse, sa Le Pen, og fortsatte frontalangrepet på motstanderen med å hinte til at han ikke har vært ærlig med sin formue etter flere år i finanssektoren.

Le Pen betegnet i samme sleng seg selv som «kandidaten for det franske folk, for Frankrike som vi elsker det.»

– Slutt å prate tøv, responderte motkandidat Macron på kritikken.

LESTE DU DENNE? Tilspisset velgkampinnspurt i Frankrike

KOSTE SEG: Marine Le Pen er kjent for å være sterk i debatter. Hun forsøkte å plukke fra hverandre rivalen, favoritten på meningsmålingene, Emmanuel Macron. FOTO: AP

Le Pen har alt å vinne



FAKTA: Presidentkandidat Marine Le Pen (Nasjonal Front) * Le Pen vil at Frankrike skal ut av EU, kvitte seg med euroen, trekke Frankrike ut av NATO og forlate Schengensamarbeidet. * Hun er kritisk til globalisering, vil gi franskmenn flere fordeler, og ønsker en langt strengere innvandringspolitikk. * 48 år gammel (Kilde: NTB)

Et gjennomsnitt av de siste målingene fra de største franske gallupinstituttene gir Emmanuel Macron rundt 60 prosents oppslutning, mens Marine Le Pen får de resterende 40 prosentene.

I fransk media omtales dette som debatten hvor Macron har alt å tape, mens Le Pen har alt å vinne. Nasjonal Fronts leder er kjent for å være en svært rutinert debattant, mens Macron, som entret fransk politikk først for tre år siden, ofte betegnes som en roligere, i verste fall defensiv type.

LES: Macron er mannen det liberale Europa venter på



Det fremgikk tydelig at Le Pen trives med å plukke fra hverandre motstandere. Hun tegnet et bilde av sin motkandidat som en virkelighetsfjern finansmann som i praksis vil føre samme politikk som den sittende, svært upopulære president François Hollande.

Macron svarte på angrepene med at han ikke forventet annet enn en uthenging fra henne, og minnet seerne på hvilken arv hun bærer i navnet. Le Pens far, som ledet partiet frem til 2011, er en kjent høyreekstremist som blant annet har kalt massedrapene på jøder under andre verdenskrig for en historisk detalj. Macron mener Le Pen kun fokuserer på det som er galt.

– Du har jo ingen løsninger. Frankrike og franskmenn fortjener bedre!, sa Macron.

Sentrumskandidaten hadde en mer tilbakelent stil enn sin ytre-høyre-motstander, men tok av silkehanskene, han også, etter hvert.

– Jeg vil aldri gjøre som deg: Utnytte at folk lider, sier Macron.

Marine Le Pen har svært høy oppslutning i de fattigste delene av Frankrike med høyest arbeidsledighet.

MER: Presidentduellen i Frankrike: Dette skiller kandidatene

OBLIGATORISK Å SE: Den avgjørende TV-debatten mellom de to presidentkandidatene har tidligere år hatt mellom 17 og 30 millioner seere. FOTO: AFP

Mange ubestemte velgere



FAKTA: Presidentkandidat Emmanuel Macron (En Marche!) * Macron vil styrke EU, blant annet ved å drøfte en reform av unionen. * Vil sikre alle rett til arbeidsløshetstrygd, og gi skattefordeler som skal få sosialt utsatte inn i arbeidsmarkedet. * 39 år gammel (Kilde: NTB)

Når millioner av franskmenn har benket seg foran debatten i kveld, er det for mange med det målet å avgjøre hvem av kandidatene som skal få deres stemme på søndag. I år er svært mange usikre på hvem de skal velge.

Valgkampen har vært preget av skandaler, korrupsjonsanklager og splittelse i velgermassen. Etter det ble klart at den uavhengige sentrumskandidaten og ytre-høyre politikeren er finale-kandidatene til å bli Frankrikes øverste leder, har det vært flere demonstrasjoner under parolen « Hverken Macron eller Le Pen».

En x-faktor i målingene, er de 7 millioner franskmennene, nesten 20 prosent av de stemmeberettigede, som støttet ytre-venstre-kandidat Jean-Luc Mélenchon i valgets første runde. Melenchon har etter valgnederlaget nektet å gå ut med støtte til noen av de to kandidatene, og som en konsekvens av det ser det ut som to tredeler av tilhengerne hans vil sitte hjemme eller stemme blankt på valgdagen.

En lav valgdeltagelse forventes å hjelpe Marine Le Pen, fordi hennes tilhengere sjelden går glipp av sjansen til å stemme.

LES MER: Macron-leiren frykter hjemmesitting ved valget