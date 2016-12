BERLIN (VG) Politiet mistenker at lastebilen som ble brukt i angrepet mot det tradisjonsrike julemarkedet, var stjålet fra en byggeplass i Polen.

Tolv personer ble drept og 48 skadet etter at den enorme lastebilen kjørte over gangveien like ved Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche fem dager før julaften.

En person er pågrepet – i tillegg ble en passasjer funnet død i lastebilen.

Lastebilen er eid av et polsk selskap, og var ifølge tysk politi lastet med stålbjelker som skulle kjøres til Berlin. Politiet skriver på Twitter at de mistenker at lastebilen ble stjålet fra en byggeplass i Polen.

Selskapets eier Ariel Zurawaski sier til den polske fjernsynskanalen TVN24 at sjåføren, som er hans fetter, ikke hadde vært mulig å få tak i siden klokken 16 mandag ettermiddag.

– Han er mitt søskenbarn. Jeg har kjent ham siden han var et barn. Jeg kan garantere for ham, sier Zurawski til AFP.

– Vi har ikke hørt fra ham siden i ettermiddag. Jeg forstår ikke hva som har skjedd. De må ha kapret bilen og gjort noe med sjåføren min.

Selskapets transportsjef Lukasz Wasik sier at sjåføren er 37 år gammel, og flere ganger har kjørt stålmaterialer fra Italia til Berlin. Han forteller at bedriften der materialene skulle lastes av, ikke har mottatt dem.

– Vi mistet kontakt med ham, vet ikke hva som har skjedd, om han ble tatt som gissel eller drept. Vi vet ingenting. Vi er svært bekymret for ham. Det er tragisk, sier Wasik.

Identiteten til den pågrepne mannen er foreløpig ikke kjent. Ifølge Die Welt var han pakistansk, men samtidig sier kilder til Berliner Zeitung at han var afghansk.

Politiet har foreløpig ikke kommentert noen av disse påstandene.

Det ble først meldt om ni drepte, men natt til tirsdag bekrefter politiet at dødstallet har steget til tolv.