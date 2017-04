Vitne: Her døde det første offeret

STOCKHOLM (VG) To personer ble påkjørt umiddelbart etter at lastebilen svingte inn i Drottninggatan, forteller vitner til VG.

Lastebilens dødsferd startet i Adolf Fredriks kyrkogata, en tverrgate til Drottninggatan, like før klokken 15 fredag ettermiddag.

Se grafikken: Slik skjedde det

Få meter etter at den svingte i voldsom fart inn i den travle gågaten, styrte sjårføren lastebilen rett inn i to personer, forteller flere vitner til VG.

Mint Jutharat jobber på restauranten «Pong Buffé» og satt i vinduet som var vendt ut mot gaten da hun så lastebilen komme rasende forbi. Da hun kom ut, så hun de to menneskene ligge i gaten kun meter fra restauranten.

Nærmest henne lå en eldre person, forteller Jutharat.

– Folk begynte å filme. Men jeg ville ikke filme, hun holdt på å dø.

SATT I VINDUET: Få meter fra restauranten Mint Jutharat jobber ved startet lastebilen sin dødsferd. Da Jutharat kom ut, så hun den kjøre nedover gaten i stort hastighet. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Lørdag ettermiddag markerte et gult teppe stedet hvor denne personen lå. Teppet er dekket med blomster. Blodspor dekker asfalten ved siden av.

I den kaotiske situasjonen begynte noen plutselig å rope at det kom folk med våpen. Jutharat sprang inn i restauranten og turte ikke å gå ut igjen.

Naboen knyttes til terror: – Det føles skremmende nært

I mellomtiden ilte eieren av butikken som ligger vegg i vegg med restauranten til for å hjelpe.

– Jeg springer frem til den eldre personen, og folk skriker «ikke rør!», skriver Dominika Skansen i et følelsesladet innlegg på Facebook, som VG har fått tillatelse til å gjengi.

Hun beskriver hvordan hun forsøkte å stoppe blodet som rant fra hode, øre og nese. Etter kort tid fikk hun hjelp fra en jente.

– Jeg er blodig og helt sjokkert. Blant alle disse menneskene som danner en ring rundt oss, kommer det frem en doktor med flere.

Vitne: Kjørte ned folk som om de var pappfigurer

VASKER: Brannvesenet flyttet likteppet med blomster, for å spyle asfalten ren for blod. Senere satte de teppet forsiktig på plass igjen. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Plutselig brøt det igjen ut panikk, skriver Skansen, som driver butikken «C.U.M Clubwear».

– Folk begynner snart å skrike igjen og springer bort fra gaten, og vi ser en blå lastebil til komme. Jeg kan ikke la bilen kjøre over personen igjen, så jeg drar og drar, men det er så tungt. Til slutt hjelper den andre jenta til med å dra personen inn i porten. Bilen svinger av, det var tydeligvis en «vanlig lastebil».

Jutharat sier at det tok omtrent et kvarter før det eldre offeret ble sendt bort av ambulanse, og at vedkommende døde av skadene.

Totalt fire personer ble drept. Ni personer ligger fortsatt på sykehus med skader.

Les også: Jente (11) blant de drepte i Stockholm

VG snakket fredag med Veronica Durango, som beskrev hvordan hun hørte lastebilen akselerere. Hun fortalte at hun så vidt slapp unna lastebilen, men at to andre som befant seg før og etter henne ble påkjørt – og at den ene av dem døde.

Lastebilen forsatte nedover Drottninggatan i omtrent 550 meter, før den kjørte inn i kjøpesenteret Åhlens City. Benin Al-Naijim, som jobber på Åhlens, beskrev fredag hva som skjedde da hun hørte smellet: