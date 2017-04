Usbekistan sier Vesten ble advart om Stockholm-terroristen

Usbekistans utenriksminister sier at de, via et annet europeisk land, informerte Sverige om Rakhmat Akilovs IS-sympatier.

Sikkerhetstjenesten i Usbekistan sendte informasjonen før angrepet i Stockholm, opplyser utenriksminister Abdulaziz Kamilov til Reuters.

Han sier ikke hvilket land det dreier seg om eller nøyaktig på hvilket tidspunkt opplysningene ble gitt videre. Utenriksministeren opplyser videre at Akilov ble rekruttert av IS etter at han forlot Usbekistan og bosatte seg i Sverige i 2014.

Det russiske nyhetsbyrået Interfax meldte tidligere denne uken at Akilov i februar ble etterlyst i Usbekistan, mistenkt for å være religiøs ekstremist.

– Rolig og rasjonell

Expressen skriver fredag at Akilov flyttet fra Usbekistan til Tyrkia en gang mellom 2010 og 2012, etter at det ble slutt med hans daværende kone. Ifølge avisen skal radikaliseringsprosessen ha startet her.

I november 2014 søkte han om asyl i Sverige.

I asylsøknaden sin oppga Akilov at usbekiske myndigheter anklaget ham for å være terrorist. Han fikk imidlertid avslag fra svenske myndigheter, som utviste ham fra Sverige.

I 2015 skal Akilov ha forsøkt å ta seg inn i Syria over grensen til Tyrkia for å slutte seg til terrororganisasjonen Den islamske stat (IS). Han ble imidlertid pågrepet og returnert til Sverige, opplyste en anonym etterretningskilde til Reuters tidligere denne uken.

Expressen har besøkt firebarnsfarens gamle nabolag i Usbekistan.

– Jeg har kjent ham siden han var et barn, sier en kvinne i 60-årene til avisen.

– Han vokste opp foran øynene mine. Alltid en veldig rolig og rasjonell person. Jeg kan ikke engang kalle ham en særlig religiøs muslim, for til forskjell fra de troende muslimene leste han ikke Koranen, han gikk sjelden til moskeen for å be.

– Kjørte over ti personer

39-åringen har erkjent at han kjørte lastebilen som drepte fire personer i Stockholm forrige fredag.

Terrorofrene:

Ebba (11)

Lena (66)

Maïlys (31)

Chris (44)

Ifølge Aftonbladet sa Akilov at han er tilknyttet terrororganisasjonen IS da han ble pågrepet etter mange timer på frifot.

Før og etter angrepet skal han ha vært i kontakt med en kjent tadsjikisk IS-tilhenger via meldingstjenesten WhatsApp. Både russiske og svenske medier har omtalt en chattelogg som er lagt ut et på et forum på internett.

Kort tid etter dramaet i Drottninggatan skal Akilov ha skrytt av ugjerningen,.

– Jeg kjørte over ti personer, heter det i en melding som er gjengitt av de russiske avisene Pravda og Politonline.

Svensk politi opplyste torsdag at de så langt er mottatt 1000 tips i saken og at det er gjennomført over 700 avhør. Videre er det utført flere aksjoner mot boliger, og 300 beslag skal analyseres. 50 politifolk skal i tiden framover jobbe på fulltid kun med denne saken, skriver NTB.