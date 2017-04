Tidligere arbeidskamerat av siktet 39-åring: – Helt uvirkelig

STOCKHOLM (VG) – Det eneste som kan forklare dette er at han gjorde det for penger, sier en sjokkert bekjent av mannen som er siktet for å stå bak terrorangrepet i Stockholm.

VG møtte lørdag en tidligere arbeidskamerat av mannen (39) som nå er siktet for det brutale terrorangrepet i sentrum av Stockholm. De to jobbet sammen på et byggeprosjekt i seks måneder i 2014. Senere har de hatt sporadisk kontakt på Facebook.

31-åringen tegner et bilde av en ung usbekisk mann med normale interesser. Han gikk til moskeen hver uke, og sammen med to afghanske arbeidskamerater han også delte leilighet med ba han hver dag før lunsj.

Spesielt en av afghanerne blir beskrevet som svært religiøs, men mannen som nå er siktet skal aldri ha gitt uttrykk for ekstreme synspunkter. Han gikk i vestlige klær, drakk alkohol og røyket.

– Det er helt uvirkelig at han skal ha kunnet gjøre noe slikt, sier 31-åringen til VG.

Sendte penger til familien



Mannen er tydelig preget over nyheten om at den tidligere arbeidskameraten skal ha stått bak det blodige angrepet som kostet fire mennesker livet. 15 personer er skadet.

Den siktede livnærte seg med ulike strøjobber, og skal ha slitt med å skaffe seg fast arbeid. Begge storebrødrene var døde, og han sendte vanligvis penger hjem til familien i Usbekistan.

Den siste gangen de hadde kontakt, sommeren 2015, spurte han 31-åringen om han kunne hjelpe han med oppdrag.

– Han var fortvilet, og spurte om jeg kunne hjelpe han. Det eneste som kan forklare dette er at han gjorde det for penger, sier 31-åringen.

– Intellektuell og belest



Den siktede hadde kun vært i Sverige noen få måneder da han jobbet sammen med 31-åringen. Overfor arbeidskameratene skal han ha fortalt om at han kom til landet på rumenske papirer.

En kvinnelig bekjent av den terrorsiktede gir også uttrykk for å være svært overrasket over mistankene. De to traff hverandre i fjor i forbindelse med at 39-åringen utførte en jobb. Siden har de hatt sporadisk kontakt.

– Han er en veldig intellektuell og belest mann. Jeg så aldri noen tegn på at han var fanatisk på noen måte. Tvert imot var han svært empatisk, sier kvinnen til Aftonbladet.

Flere ganger skal mannen ha snakket om familien i Usbekistan.

– Han kom hit for å arbeide så han kunne sende hjem penger til familien. Det var derfor han var her, sier hun.

Avhør av personer på samme adresse



En 17 år gammel gutt som skal ha delt adresse med terrorsiktede mannen i Stockholm, ble fredag kalt inn til politiavhør. Det rapporterer den svenske avisen Expressen lørdag.

Ifølge Expressen sto 17-åringen og hans mor oppført med samme adresse som mannen som skal ha tilstått å ha kjørt lastebilen som drepte fire personer og skadet 15 i sentrum av Stockholm. Firebarnsfaren (39) er nå siktet for terrorhandling.

39-åringen skal ikke ha bodd i leiligheten, men kommet og hentet posten sin der fra tid til annen. Ifølge den svenske avisen skal 17-åringen ha fortalt at mannens familie ikke ville ha ham boende der.

Flere personer tatt inn til avhør



Gutten ble avhørt som vitne og løslatt etter avhør. Det skal ha vært et stort politioppbud, med minst syv politibiler, da gutten og hans mor ble hentet i Stockholmsforstaden Hjulsta.

Politiet i Stockholm vil ikke kommentere opplysningene.

Pressetalsmann Mats Eriksson i Stocholmspolisen opplyste lørdag morgen til VG at politiet har hentet flere personer fra hele Stockholmsregionen inn til avhør.

– Dette gjør vi for å kunne komme videre i etterforskningen. Det betyr ikke at de er mistenkt i saken, sier Eriksson.

Han vil ikke si hvor mange personer som er tatt inn til avhør, eller om de har tilknytning til den pågrepne 39-åringen som skal ha tilstått å ha kjørt lastebilen.

Var ikke under oppsikt

På en pressekonferanse lørdag sa rikspolitisjef Dan Eliasson i det svenske politiet at det ikke er noe som tilsier at de har feil person, og at mistanken mot 39-åringen styrkes ettersom etterforskningen skrider frem.

Han kunne ikke utelukke hvorvidt flere personer er involvert i saken.

Säpo-sjef Anders Thornberg sa lørdag at mannen tidligere har vært i sikkerhetspolitiets søkelys, men at opplysningene om 39-åringene ikke ble fulgt opp.

39-åringen ikke var under sikkerhetspolitiets oppsikt når angrepet skjedde, ifølge Thornberg.

Identiteten til de døde ikke fastsatt



Politiet vil ikke kommentere om det er noen flere pågrepne på dette tidspunktet, eller hvor lang tid angrepet kan ha vært planlagt.

– Vi har tatt en person. Så må vi undersøke om flere personer er innblandet eller ikke. Men jeg håper dere forstår at vi ikke kan kommentere om flere er innblandet. Vi må etterforske hvordan dette har gått til, sier Eliasson.

Identiteten til de døde er foreløpig ikke fastsatt, så politiet vil ikke si noe om dem på nåværende tidspunkt.

