Terrorofferets lillebror: – Hun var den beste

69 år gamle Lena Wahlberg fra Uddevalla var det andre svenske offeret for lastebilangrepet i Sverige.

Etter familiens ønske publiserer lokalavisen Bohusläningen hennes navn og bilde.

Lena Wahlberg (69) var fra tettstedet Ljungskile i Uddevalla kommune. Til Aftonbladet sier de at hun var på besøk i Stockholm da terroren rammet.

– Hun var den beste storesøsteren man kunne ha, og vi sto hverandre veldig nære. Hun var så utrolig god og hadde ingen baktanker annet å være et veldig godt menneske, sier hennes yngre bror til avisen.

Wahlberg skal ha jobbet som lærer hele livet, og var spesiallærer før hun pensjonerte seg. Hun skal ha brent for barn.

– Hun var den som støttet alle de svake og hjalp dem i skolen. Hun kjempet for de som hadde det litt vanskeligere i livet, sier den yngre broren.

Se bildene: Her minnes terrorofrene i Stockholm

Wahlberg var ett av to svenske ofre for lastebilangrepet i Stockholm fredag. Fra før er det kjent at en 11 år gammel jente ble drept da hun var på vei hjem fra skolen.

Den belgiske småbarnsmoren Maïlys Dereymaeker (31) og britiske Chris Bevington (41) var terrorens to andre ofre.

Åtte ligger fremdeles på sykehus etter angrepet, to av dem med alvorlige skader.

Mannen som kjørte lastebilen, usbekiske Rakhmat Akilov (39), tilsto tirsdag å stå bak terrorhandlingen.

Se også: Dette var ofrene for terrorangrepet

Skulle utvises

Det var rett før klokken tre fredag ettermiddag at en stjålet lastebil raste nedover en vårtravel handlegate i sentrum av Stockholm. Fire mennesker ble drept på ferden, og 15 skadet.

Øyenvitner som var i Drottninggatan, der angrepet skjedde, har beskrevet å se mennesker bli meid ned som pappfigurer.

Les mer: Veronica Durango rakk såvidt å unngå lastebilen

Mannen søkte om opphold i Sverige i 2014. Søknaden ble imidlertid avvist og mannen ble besluttet utvist, opplyste svensk politi på en pressekonferanse søndag.

I desember fikk mannen en frist på fire uker til å forlate landet frivillig. Da han fortsatt ikke hadde forlatt landet i februar, ble han etterlyst. På det tidspunktet var det 3000 andre tilfeller i Stockholm-distriktet alene som skulle tvangsutvises.

Les mer: Den mistenkte skulle utvises

Skal utrede tilregnelighet



Tingretten besluttet tirsdag at det skal utredes om Akilov er mentalt tilregnelig. Tiltalen mot ham skal være klar innen senest 11. mai, anslår etten.

Retten avgjorde rundt halv tolv at Akilov skal varetektsfengsles, og understreker at det er risikabelt å løslate ham, blant annet knyttet til bevisforspillelse og at han vil forsøke å flykte.

Svenske medier har tidligere omtalt at Akilov har ønsket å ha en sunnimuslimsk forsvarer. Det ønsket ble avvist av retten.

Les også: Lege på åstedet: – Folk stilte opp