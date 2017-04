Terror-forskere: Fellestrekk med angrep i Nice og Berlin

Flere forskere tror en «ensom ulv» sto bak Stockholm-angrepet, som har fellestrekk med angrep andre steder i Europa.

De tror også den ansvarlige er inspirert av IS eller al-Qaida.

Foreløpig har ingen tatt på seg skylden for angrepet som har tatt minst to menneskeliv. En eller flere gjerningsmenn er fremdeles på frifot, og politiet jakter nå med alle ressurser på en mann i hettegenser.

Men angrepet ligner de man har sett i andre europeiske storbyer den siste tiden.

– Dette ligner på det som skjedde i Nice og Berlin. Mye peker i den retningen. Men vi vet ikke hvilken sammenheng det er. Det er viktig å være forsiktig med å uttale seg nå. Det viktigste nå er at de ansvarlige blir pågrepet, sier Hans Brun, som er forsker ved Försvarshögskolan i Stockholm og King's College i London.

En annen svensk terrorforsker, Michael Jonsson, trekker også paralleller til Nice og Berlin, skriver TT.

Peker mot IS



Ved angrepet på julemarkedet i Berlin den 19. desember ble 12 mennesker drept. På den franske nasjonaldagen, den 14. juli i fjor, mistet hele 84 mennesker livet da en lastebil kjørte inn i feirende folkemasser på strandpromenaden i Nice.

Terrorforsker Lars Gule, ved Høgskolen i Oslo og Akershus, sier til VG at det er en klar likhet med andre angrep som gjør at IS er en sannsynlig inspirasjonskilde til angrepet.

– Vi ser et svært beklagelig mønster med klare likhetstrekk til Berlin, Nice og London. Hvis det er et terrorangrep vi snakker om her, så peker det mot at gjerningsmannen har vært inspirert av IS, sier Gule.

Han mener bruken av enkle metoder indikerer at gjerningspersonen er en ensom ulv.

– Det kjennetegnes ved at de ikke er i et nettverk og at de griper det de har. Også det at han har kommet unna og ikke gjennomførte et selvmordsangrep kan tyde på det. Angrepet har opplagt vært planlagt, spørsmålet er imidlertid om det har vært planlagt med andre eller ikke. Det vet vi ikke på de nåværende tidspunktet.

Umulig å sikre seg

– Hvordan kan vi sikre oss mot slike terrorangrep?

– Det kan vi ikke. Vi kan sikre en del objekter, men det er umulig å sikre seg mot at noen bruker en bil, da må det bli umulig å stjele eller leie biler, og det er vanskelig, sier Gule.

Nick Sitter, forsker ved Handelshøgskolen BI og forfatter av boken «Terrorismens historie», mener det er for tidlig å konkludere med hva som har skjedd.

– Det er for tidlig å si så mye om bakgrunnen for angrepet, men jeg vil ikke bli overrasket om dette viser seg å være en person som på en eller annen måte hevder å være tilknyttet IS eller Al-Qaida, sier Sitter til VG.

Satser på enkeltindivider

Store, kostbare og koordinerte angrep, som angrepet mot Twin Towers 11. september, er ifølge Sitter strategier som nærmest er historie for både IS og Al-Qaida.

Disse har med årene blitt byttet ut med fokus på borgerkrig i Midtøsten og glossy propagandamagasiner som oppfordrer til enkeltangrep, såkalte ensom-ulv-angrep, verden over.

Og de har lyktes, mener forskeren.

– Det er vanskelig for organisasjonene å angripe Vesten selv. Begge organisasjonene har lyktes i den grad at de har forsøkt å be enkeltindivider la seg inspirere av dem og utføre handlinger på egenhånd. Deretter påberoper organisasjonene seg æren uten å ha vært involvert i hverken trening eller finansiering. Angrepet i Sverige passer helt og holdent inn i dette mønsteret, sier han.

– Har lært av 22. juli



– Har svensk politi lært av det som skjedde i Norge 22. juli?

– Ja, Utøya var en enorm tragedie, en tragedie som vi har forsøkt å lære så mye som mulig av. 22. juli-kommisjonen fastslo at det kom informasjon om Breivik, men den informasjonen forsvant. Det var ulykkelig. Og de brukte ikke almenheten den gang.

– De fikk inn registreringsnummeret på bilen til Breivik. Det kunne kanskje ha hjulpet om det hadde kommet ut, men de brukte altså ikke almenheten, ser Hans Brun.

Brun viser til at svensk politi nå har offentliggjort bilder av en person som de ønsker å komme i kontakt med.

– Men det er også viktig å understreke at verden så annerledes ut både i Norge og Sverige før 22. juli. Sverige har forsøkt å lære mye av det som skjedde i Norge, sier den svenske terroreksperten.