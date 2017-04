Sveriges statsmininster: Terrorister kan aldri vinne over Sverige. Aldri.

Stefan Löfven er preget av terroren som fredag rammet Sverige. Samtidig er han stolt over sitt folks reaksjon.

– Jeg tenker på mennesker som går i Stockholm sentrum og ser frem mot helgen. Ser frem til å få møte familien og omgås hverandre. Helt uvitende. Plutselig forandrer livet seg. Noen kom seg ikke en gang hjem.

Det sa Sveriges statsminister Stefan Löfven på en pressekonferanse sent fredag kveld. Da var det ikke gått stort mer enn en time siden politiet pågrep en personutenfor Stockholm.

Fremdeles er det uklart om dette er gjerningsmannen, men Löfven hadde uansett en krystallklar meldinge til terrorister.

– Dere kan aldri kue oss. Terrorister kan aldri vinne over Sverige. Aldri, sa statsministeren.

PÅGRIPELSEN: Her blir den etterlyste mannen tatt av politiet i tettstedet Märsta utenfor Stockholm. Foto: Privat

Kan ikke garantere

Som landets øverste politiske leder sier han at det er forferdelig når slik ting skjer, der uskyldige mennesker blir rammet. Likevel er det også slike situasjoner som viser samholdet i landet, mener han.

– Folk som åpner opp sine hjem for mennesker som ikke kan komme seg hjem er en stolthet for Sverige. Kanskje er det i de vanskeligste stunder mennesker viser sine beste sider, sa Löfven, og la til:

– Sverige er sterkt også i en vanskelig situasjon.

Det mener han også gjelder for politiet og sikkerhetspolitiet, som statsministeren roste for jobben de hver dag gjør for å holde innbyggerne trygge. Han minnet likevel på at selv ikke det alltid er nok.

– Vi kan aldri garantere at slikt ikke skjer i Sverige.

På spørsmål fra en journalist om dette kan få politiske konsekvenser manet statsministeren til tålmodighet.

– Nå må vi først sikre oss at man har tatt den rette personen, så får man se på politiske konsekvenser senere.

Etter pressekonferansen dro Löfven til åstedet, hvor hanla ned blomster.

Fire døde

Fredag kveld holdt også politiet i Sverige pressekonferanse. Der opplyste de at fire personer er døde og 15 skadet. Blant disse er ni alvorlig skadet.

Om mannen som var pågrepet kunne ikke politiet si så mye mer enn at hans signalement passet til personen de tidligere fredag sendte ut bilder av, og at denne personen har befunnet seg i nærheten av åstedet da lastebilangrepet inntraff i gågaten Drotninggatan midt i Stockholm sentrum.

Om dette faktisk er sjåføren er uklart. Ifølge kilder Aftonbladet har, skal den pågripne ha fortalt at det var han som kjørte lastebilen, men dette er altså ikke offisielt bekreftet.